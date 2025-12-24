Рейтинг@Mail.ru
Суд обязал экс-министра торговли Подмосковья платить алименты - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:00 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/sud-2064336359.html
Суд обязал экс-министра торговли Подмосковья платить алименты
Суд обязал экс-министра торговли Подмосковья платить алименты - РИА Новости, 24.12.2025
Суд обязал экс-министра торговли Подмосковья платить алименты
Савеловский суд Москвы обязал бывшего министра торговли Московской области бизнесмена Михаила Хубутию, осужденного за избиение матери своего ребенка Юлии Ван,... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T14:00:00+03:00
2025-12-24T14:00:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/11/2017606908_0:65:620:413_1920x0_80_0_0_ce1dbdccbdc100a6e0618ef7ec69276a.jpg
https://ria.ru/20251217/sud-2062571074.html
https://ria.ru/20250808/isk-2034066300.html
московская область (подмосковье)
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/11/2017606908_0:7:620:471_1920x0_80_0_0_31932f423c45ec8765329614582a5118.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), москва, россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Москва, Россия
Суд обязал экс-министра торговли Подмосковья платить алименты

Суд обязал экс-министра торговли Подмосковья Хубутию платить алименты на дочь

© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыМихаил Хубутия в Тверском районном суде Москвы
Михаил Хубутия в Тверском районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Михаил Хубутия в Тверском районном суде Москвы
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Савеловский суд Москвы обязал бывшего министра торговли Московской области бизнесмена Михаила Хубутию, осужденного за избиение матери своего ребенка Юлии Ван, платить ежемесячно 150 тысяч рублей на содержание дочери, сообщила РИА Новости ее адвокат Кристина Высоцкая.
"Суд обязал Хубутию ежемесячно платить алименты в твёрдой сумме 150 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.
Тимур Родригез - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Суд отказался удовлетворить иск Тимура Родригеза об алиментах
17 декабря, 11:17
У суда была возможность привязать алименты к доходу Хубутии, но он решил сделать размер выплаты фиксированным, пояснила Высоцкая.
Накануне Одинцовский суд Московской области приговорил его к году условно по делу об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести с применением предметов, используемых в качестве оружия (пункт "з" части 2 статьи 112 УК РФ).
Как было установлено в суде, 24 апреля в доме в ПСК "Трехгорка-5" Одинцовского городского округа на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений Михаил Хубутия избил обухом топора Юлию Ван, в результате чего она получила закрытый перелом кисти, а также раны и ушибы конечностей.
Хубутия полностью признал вину, а также частично возместил расходы на лечение Ван. Пока шло разбирательство, она подала в суд заявление о взыскании алиментов.
Александр Галицкий - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Экс-член совета директоров "Альфа-банка" потребовал алименты с бывшей жены
8 августа, 07:03
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)МоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала