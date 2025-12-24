https://ria.ru/20251224/sud-2064336359.html
Суд обязал экс-министра торговли Подмосковья платить алименты
Суд обязал экс-министра торговли Подмосковья платить алименты - РИА Новости, 24.12.2025
Суд обязал экс-министра торговли Подмосковья платить алименты
Савеловский суд Москвы обязал бывшего министра торговли Московской области бизнесмена Михаила Хубутию, осужденного за избиение матери своего ребенка Юлии Ван,... РИА Новости, 24.12.2025
Суд обязал экс-министра торговли Подмосковья платить алименты
Суд обязал экс-министра торговли Подмосковья Хубутию платить алименты на дочь
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Савеловский суд Москвы обязал бывшего министра торговли Московской области бизнесмена Михаила Хубутию, осужденного за избиение матери своего ребенка Юлии Ван, платить ежемесячно 150 тысяч рублей на содержание дочери, сообщила РИА Новости ее адвокат Кристина Высоцкая.
"Суд обязал Хубутию ежемесячно платить алименты в твёрдой сумме 150 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.
У суда была возможность привязать алименты к доходу Хубутии, но он решил сделать размер выплаты фиксированным, пояснила Высоцкая.
Накануне Одинцовский суд Московской области
приговорил его к году условно по делу об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести с применением предметов, используемых в качестве оружия (пункт "з" части 2 статьи 112 УК РФ
).
Как было установлено в суде, 24 апреля в доме в ПСК "Трехгорка-5" Одинцовского городского округа на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений Михаил Хубутия избил обухом топора Юлию Ван, в результате чего она получила закрытый перелом кисти, а также раны и ушибы конечностей.
Хубутия полностью признал вину, а также частично возместил расходы на лечение Ван. Пока шло разбирательство, она подала в суд заявление о взыскании алиментов.