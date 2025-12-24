Суд обязал экс-министра торговли Подмосковья платить алименты

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Савеловский суд Москвы обязал бывшего министра торговли Московской области бизнесмена Михаила Хубутию, осужденного за избиение матери своего ребенка Юлии Ван, платить ежемесячно 150 тысяч рублей на содержание дочери, сообщила РИА Новости ее адвокат Кристина Высоцкая.

"Суд обязал Хубутию ежемесячно платить алименты в твёрдой сумме 150 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.

У суда была возможность привязать алименты к доходу Хубутии, но он решил сделать размер выплаты фиксированным, пояснила Высоцкая.

Накануне Одинцовский суд Московской области приговорил его к году условно по делу об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести с применением предметов, используемых в качестве оружия (пункт "з" части 2 статьи 112 УК РФ ).

Как было установлено в суде, 24 апреля в доме в ПСК "Трехгорка-5" Одинцовского городского округа на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений Михаил Хубутия избил обухом топора Юлию Ван, в результате чего она получила закрытый перелом кисти, а также раны и ушибы конечностей.