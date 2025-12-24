https://ria.ru/20251224/sud-2064326001.html
Суд продлил арест экс-депутата Перми по делу о призывах к терроризму
ПЕРМЬ, 24 дек - РИА Новости. Суд продлил до 28 февраля арест общественника, бывшего депутата законодательного собрания Пермского края Константина Окунева (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) по делу о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде Перми.
В среду суд рассмотрел ходатайство о продлении срока содержания под стражей Окунева, обвиняемого в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ
) и подозреваемого в совершении аналогичного преступления.
"Срок содержания Константина Окунева под стражей продлен на два месяца, до 28 февраля 2026 года", - рассказали в суде. Решение пока не вступило в силу.
Следователи считают, что с марта 2024 года по июнь 2025 года бывший депутат неоднократно публиковал в личном Telegram-канале и на своей странице в соцсети "ВКонтакте" посты, призывающие к осуществлению террористической деятельности.
Окунев был задержан силовиками в конце октября. В ноябре внесен Росфинмониторингом
в перечень террористов и экстремистов в РФ. Местные СМИ писали, что его задержали в пермском аэропорту "Большое Савино".
Окунев был депутатом городской думы, в 2001-2011 годах - депутатом законодательного собрания Пермского края
. Ранее он несколько раз привлекался к административной ответственности за публикации в соцсетях.