Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил арест экс-депутата Перми по делу о призывах к терроризму - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:12 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/sud-2064326001.html
Суд продлил арест экс-депутата Перми по делу о призывах к терроризму
Суд продлил арест экс-депутата Перми по делу о призывах к терроризму - РИА Новости, 24.12.2025
Суд продлил арест экс-депутата Перми по делу о призывах к терроризму
Суд продлил до 28 февраля арест общественника, бывшего депутата законодательного собрания Пермского края Константина Окунева (внесен в перечень террористов и... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T13:12:00+03:00
2025-12-24T13:12:00+03:00
происшествия
россия
пермский край
пермь
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
https://ria.ru/20251223/delo-2064059288.html
россия
пермский край
пермь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, пермский край, пермь, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Россия, Пермский край, Пермь, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Суд продлил арест экс-депутата Перми по делу о призывах к терроризму

Суд до февраля продлил арест экс-депутата Перми по делу о призывах к терроризму

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕРМЬ, 24 дек - РИА Новости. Суд продлил до 28 февраля арест общественника, бывшего депутата законодательного собрания Пермского края Константина Окунева (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) по делу о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде Перми.
В среду суд рассмотрел ходатайство о продлении срока содержания под стражей Окунева, обвиняемого в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и подозреваемого в совершении аналогичного преступления.
"Срок содержания Константина Окунева под стражей продлен на два месяца, до 28 февраля 2026 года", - рассказали в суде. Решение пока не вступило в силу.
Следователи считают, что с марта 2024 года по июнь 2025 года бывший депутат неоднократно публиковал в личном Telegram-канале и на своей странице в соцсети "ВКонтакте" посты, призывающие к осуществлению террористической деятельности.
Окунев был задержан силовиками в конце октября. В ноябре внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов в РФ. Местные СМИ писали, что его задержали в пермском аэропорту "Большое Савино".
Окунев был депутатом городской думы, в 2001-2011 годах - депутатом законодательного собрания Пермского края. Ранее он несколько раз привлекался к административной ответственности за публикации в соцсетях.
Наручники - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
В Белгородской области задержали мужчину за попытку вступить в РДК*
23 декабря, 12:44
 
ПроисшествияРоссияПермский крайПермьФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала