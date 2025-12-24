Суд продлил арест экс-депутата Перми по делу о призывах к терроризму

ПЕРМЬ, 24 дек - РИА Новости. Суд продлил до 28 февраля арест общественника, бывшего депутата законодательного собрания Пермского края Константина Окунева (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) по делу о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде Перми.

В среду суд рассмотрел ходатайство о продлении срока содержания под стражей Окунева, обвиняемого в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ) и подозреваемого в совершении аналогичного преступления.

"Срок содержания Константина Окунева под стражей продлен на два месяца, до 28 февраля 2026 года", - рассказали в суде. Решение пока не вступило в силу.

Следователи считают, что с марта 2024 года по июнь 2025 года бывший депутат неоднократно публиковал в личном Telegram-канале и на своей странице в соцсети "ВКонтакте" посты, призывающие к осуществлению террористической деятельности.

Окунев был задержан силовиками в конце октября. В ноябре внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов в РФ. Местные СМИ писали, что его задержали в пермском аэропорту "Большое Савино".