Суд рассмотрит 17 жалоб на иск Генпрокуратуры к "Корпорации СТС" - РИА Новости, 24.12.2025
12:04 24.12.2025
Суд рассмотрит 17 жалоб на иск Генпрокуратуры к "Корпорации СТС"
Суд рассмотрит 17 жалоб на иск Генпрокуратуры к "Корпорации СТС" - РИА Новости, 24.12.2025
Суд рассмотрит 17 жалоб на иск Генпрокуратуры к "Корпорации СТС"
Свердловский областной суд 26 января 2026 года рассмотрит 17 жалоб ответчиков и третьих лиц на удовлетворенный иск Генпрокуратуры РФ к уральскому коммунальному... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T12:04:00+03:00
2025-12-24T12:04:00+03:00
происшествия
россия
екатеринбург
свердловская область
алексей бобров
генеральная прокуратура рф
россия
екатеринбург
свердловская область
происшествия, россия, екатеринбург, свердловская область, алексей бобров, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Россия, Екатеринбург, Свердловская область, Алексей Бобров, Генеральная прокуратура РФ
Суд рассмотрит 17 жалоб на иск Генпрокуратуры к "Корпорации СТС"

Суд рассмотрит 17 жалоб на иск Генпрокуратуры к "Корпорации СТС" 26 января

© РИА НовостиБенефициар коммунального холдинга "Корпорация СТС" Алексей Бобров, обвиняемый в крупном мошенничестве, в зале суда
Бенефициар коммунального холдинга Корпорация СТС Алексей Бобров, обвиняемый в крупном мошенничестве, в зале суда - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости
Бенефициар коммунального холдинга "Корпорация СТС" Алексей Бобров, обвиняемый в крупном мошенничестве, в зале суда
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 дек – РИА Новости. Свердловский областной суд 26 января 2026 года рассмотрит 17 жалоб ответчиков и третьих лиц на удовлетворенный иск Генпрокуратуры РФ к уральскому коммунальному холдингу "Корпорация СТС", сообщила пресс-служба инстанции.
Иск Генпрокуратуры РФ был удовлетворен 10 октября Ленинским районным судом Екатеринбурга. По данным надзорного ведомства, бизнесмены и бенефициары уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС" Алексей Бобров, Артем Биков, "пользуясь покровительством чиновников", ответственных за сферу ЖКХ, незаконно завладели госпредприятием "Облкоммунэнерго", сформировав за счет него производственный комплекс "Корпорации СТС" и монополизировав предоставление коммунальных услуг на территории Уральского федерального округа, а затем вывели доходы холдинга в размере 12 миллиардов рублей за рубеж.
В иске в качестве ответчиков были указаны порядка 40 компаний, почти все они на данный момент перешли в доход РФ.
В первом иске проходили ответчиками бывший министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, которого 12 декабря условно на пять лет осудили за взятку в особо крупном размере, экс-замгубернатора Свердловской области Олег Чемезов, который сейчас находится в СИЗО Челябинска по обвинению в мошенничестве, председатель совета директоров "Корпорации СТС" Татьяна Черных, арестованная также за мошенничество, а в качестве третьего лица – экс-супруга Чемезова, Ирина, дело о мошенничестве которой уже поступило в суд Екатеринбурга для рассмотрения.
"Всего поступило 17 апелляционных жалоб от ответчиков и третьих лиц, чьи интересы затронуты состоявшимся решением суда. Рассмотрение назначено на 26 января 2026 года в закрытом судебном заседании", – говорится в сообщении облсуда.
Также Ленинский районный суд Екатеринбурга 25 ноября удовлетворил и второй иск Генеральной прокуратуры об изъятии в доход государства "коммунальных" активов. Второй иск поступил в тот же суд 28 октября, среди физлиц-ответчиков по этому гражданскому делу значились те же самые, но теперь уже бывшие бенефициары "Корпорации СТС" Бобров и Биков, Черных, Чемезов и бывший гендиректор АО "Облкоммунэнерго" Дмитрий Буданов.
Бобров, Черных и Чемезов находятся под стражей до 15 февраля по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой, а Буданов – в федеральном розыске по статье УК РФ, по словам источника в правоохранительных органах, он подозревается в хищении свыше 20 миллионов рублей.
ПроисшествияРоссияЕкатеринбургСвердловская областьАлексей БобровГенеральная прокуратура РФ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
