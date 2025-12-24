Суд рассмотрит 17 жалоб на иск Генпрокуратуры к "Корпорации СТС"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 дек – РИА Новости. Свердловский областной суд 26 января 2026 года рассмотрит 17 жалоб ответчиков и третьих лиц на удовлетворенный иск Генпрокуратуры РФ к уральскому коммунальному холдингу "Корпорация СТС", сообщила пресс-служба инстанции.

Иск Генпрокуратуры РФ был удовлетворен 10 октября Ленинским районным судом Екатеринбурга . По данным надзорного ведомства, бизнесмены и бенефициары уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС" Алексей Бобров , Артем Биков, "пользуясь покровительством чиновников", ответственных за сферу ЖКХ, незаконно завладели госпредприятием "Облкоммунэнерго", сформировав за счет него производственный комплекс "Корпорации СТС" и монополизировав предоставление коммунальных услуг на территории Уральского федерального округа, а затем вывели доходы холдинга в размере 12 миллиардов рублей за рубеж.

В иске в качестве ответчиков были указаны порядка 40 компаний, почти все они на данный момент перешли в доход РФ.

В первом иске проходили ответчиками бывший министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, которого 12 декабря условно на пять лет осудили за взятку в особо крупном размере, экс-замгубернатора Свердловской области Олег Чемезов, который сейчас находится в СИЗО Челябинска по обвинению в мошенничестве, председатель совета директоров "Корпорации СТС" Татьяна Черных, арестованная также за мошенничество, а в качестве третьего лица – экс-супруга Чемезова, Ирина, дело о мошенничестве которой уже поступило в суд Екатеринбурга для рассмотрения.

"Всего поступило 17 апелляционных жалоб от ответчиков и третьих лиц, чьи интересы затронуты состоявшимся решением суда. Рассмотрение назначено на 26 января 2026 года в закрытом судебном заседании", – говорится в сообщении облсуда.

Также Ленинский районный суд Екатеринбурга 25 ноября удовлетворил и второй иск Генеральной прокуратуры об изъятии в доход государства "коммунальных" активов. Второй иск поступил в тот же суд 28 октября, среди физлиц-ответчиков по этому гражданскому делу значились те же самые, но теперь уже бывшие бенефициары "Корпорации СТС" Бобров и Биков, Черных, Чемезов и бывший гендиректор АО "Облкоммунэнерго" Дмитрий Буданов.