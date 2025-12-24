Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал главу Крымска, обвиняемого в превышении полномочий - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:59 24.12.2025 (обновлено: 13:17 24.12.2025)
https://ria.ru/20251224/sud-2064303355.html
Суд арестовал главу Крымска, обвиняемого в превышении полномочий
Суд арестовал главу Крымска, обвиняемого в превышении полномочий - РИА Новости, 24.12.2025
Суд арестовал главу Крымска, обвиняемого в превышении полномочий
Суд в Краснодаре арестовал до 18 февраля главу Крымска Яниса Будагова, обвиняемого в превышении должностных полномочий, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T11:59:00+03:00
2025-12-24T13:17:00+03:00
происшествия
крымск
краснодар
россия
крымский район
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064035276_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_711f1328505395ac8d5e0bf07040fe92.jpg
https://ria.ru/20251224/sud-2064224386.html
https://ria.ru/20251224/politsiya-2064205717.html
https://ria.ru/20251222/rostov-2063778538.html
крымск
краснодар
россия
крымский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064035276_99:0:1032:700_1920x0_80_0_0_34d6eb15cdef9adf7a1a0c9c33deb6cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, крымск, краснодар, россия, крымский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Крымск, Краснодар, Россия, Крымский район, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд арестовал главу Крымска, обвиняемого в превышении полномочий

РИА Новости: обвиняемого в превышении полномочий главу Крымска арестовали

© Фото : Администрация Крымского районаГлава Крымского городского поселения Янис Будагов
Глава Крымского городского поселения Янис Будагов - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Фото : Администрация Крымского района
Глава Крымского городского поселения Янис Будагов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 24 дек – РИА Новости. Суд в Краснодаре арестовал до 18 февраля главу Крымска Яниса Будагова, обвиняемого в превышении должностных полномочий, передает корреспондент РИА Новости из зала Первомайского районного суда города Краснодара.
"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 февраля 2026 года включительно", - объявил судья.
Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Суд арестовал счета по иску "Роснано", включая средства Чубайса
Вчера, 05:12
Будагов обвиняется в превышении должностных полномочий (пункт "в" часть 3 статьи 286 УК РФ), согласно данным краевого управления СК.
Во вторник в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Будагов задержан по подозрению в махинациях с земельным участком стоимостью 120 миллионов рублей в интересах экс-главы Крымского района Сергея Леся.
Следствие в суде настаивало на мере пресечения в виде заключения под стражу, мотивируясь тем, что он может скрыться от органов следствия и суда и продолжать заниматься преступной деятельностью. Адвокаты обвиняемого просили об избрании фигуранту меры пресечения в виде домашнего ареста.
Адвокат Будагова заявил в суде, что по факту хищения у администрации Крымского городского поселения земельного участка в ГУ МВД по Краснодарскому краю расследуется уголовное дело о мошенничестве (части 4 статьи 159 УК РФ). В мае, как утверждается, было предъявлено обвинение гражданину Лукьянову, в котором говорится, что чиновник был введен в заблуждение.
Будагов свою вину в ходе допроса не признал, сообщил в суде следователь. Сам глава Крымска поддержал позицию защитников в суде.
Защита обвиняемого отказалась от комментариев на вопрос журналистов об обжаловании приговора.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
В Петербурге задержали полицейского за взятку в 100 тысяч рублей
Вчера, 00:01
По версии следствия, в марте 2020 года между администрацией Крымского городского поселения с местным жителем был заключен договор аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью более 31,4 гектара. В том же году в генплан городского поселения были внесены изменения, согласно которым разрешенный вид использования участка был изменен с КФХ (крестьянско-фермерское хозяйство) на ИЖС. В марте 2023 года арендатор обратился в администрацию с заявлением о предоставлении ему в собственность за плату этого участка без проведения торгов, указав при этом, что он используется для сельскохозяйственных нужд.
Будагов же, зная, что категория земельного участка изменена и он обязан отказать в предоставлении в собственность без проведения торгов данного участка, заключил с мужчиной договор купли-продажи, согласно которому земельный участок был реализован за 5,2 миллиона рублей - при его рыночной стоимости не менее 99 миллионов рублей.
После этого участок был реализован представителю застройщика за 150 миллионов рублей. Данный факт был выявлен УФСБ России по Краснодарскому краю.
Лесь был задержан 11 октября. Октябрьский районный суд Кубани заключил главу Крымского района под стражу до 29 ноября по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Он ушел в отставку по собственному желанию 20 октября. По версии следствия, обвиняемый, являясь главой Крымского района, в период с января по март 2024 года отдал распоряжение подчиненному заключить с указанным им лицом договоры купли-продажи земельных участков на льготных условиях, без проведения торгов, по цене, существенно ниже рыночной.
Алексей Логвиненко - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Против экс-главы администрации Ростова-на-Дону возбудили дело о взятке
22 декабря, 10:54
 
ПроисшествияКрымскКраснодарРоссияКрымский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала