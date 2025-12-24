Суд арестовал главу Крымска, обвиняемого в превышении полномочий

КРАСНОДАР, 24 дек – РИА Новости. Суд в Краснодаре арестовал до 18 февраля главу Крымска Яниса Будагова, обвиняемого в превышении должностных полномочий, передает корреспондент РИА Новости из зала Первомайского районного суда города Краснодара.

"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 февраля 2026 года включительно", - объявил судья.

Будагов обвиняется в превышении должностных полномочий (пункт "в" часть 3 статьи 286 УК РФ ), согласно данным краевого управления СК

Во вторник в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Будагов задержан по подозрению в махинациях с земельным участком стоимостью 120 миллионов рублей в интересах экс-главы Крымского района Сергея Леся.

Следствие в суде настаивало на мере пресечения в виде заключения под стражу, мотивируясь тем, что он может скрыться от органов следствия и суда и продолжать заниматься преступной деятельностью. Адвокаты обвиняемого просили об избрании фигуранту меры пресечения в виде домашнего ареста.

Адвокат Будагова заявил в суде, что по факту хищения у администрации Крымского городского поселения земельного участка в ГУ МВД по Краснодарскому краю расследуется уголовное дело о мошенничестве (части 4 статьи 159 УК РФ). В мае, как утверждается, было предъявлено обвинение гражданину Лукьянову, в котором говорится, что чиновник был введен в заблуждение.

Будагов свою вину в ходе допроса не признал, сообщил в суде следователь. Сам глава Крымска поддержал позицию защитников в суде.

Защита обвиняемого отказалась от комментариев на вопрос журналистов об обжаловании приговора.

По версии следствия, в марте 2020 года между администрацией Крымского городского поселения с местным жителем был заключен договор аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью более 31,4 гектара. В том же году в генплан городского поселения были внесены изменения, согласно которым разрешенный вид использования участка был изменен с КФХ (крестьянско-фермерское хозяйство) на ИЖС. В марте 2023 года арендатор обратился в администрацию с заявлением о предоставлении ему в собственность за плату этого участка без проведения торгов, указав при этом, что он используется для сельскохозяйственных нужд.

Будагов же, зная, что категория земельного участка изменена и он обязан отказать в предоставлении в собственность без проведения торгов данного участка, заключил с мужчиной договор купли-продажи, согласно которому земельный участок был реализован за 5,2 миллиона рублей - при его рыночной стоимости не менее 99 миллионов рублей.

После этого участок был реализован представителю застройщика за 150 миллионов рублей. Данный факт был выявлен УФСБ России по Краснодарскому краю.