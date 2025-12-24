https://ria.ru/20251224/sud-2064273711.html
Ивлеева помирилась с предпринимательницей из Казани в споре из-за бренда
Ивлеева помирилась с предпринимательницей из Казани в споре из-за бренда - РИА Новости, 24.12.2025
Ивлеева помирилась с предпринимательницей из Казани в споре из-за бренда
Суд по интеллектуальным правам утвердил мировое соглашение в деле по иску индивидуального предпринимателя из Казани Венеры Сибишовой, просившей частично... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T11:06:00+03:00
2025-12-24T11:06:00+03:00
2025-12-24T11:06:00+03:00
шоубиз
казань
анастасия ивлеева
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918429762_0:274:2808:1854_1920x0_80_0_0_c23e2dea638b2d91ddf47e47f847dca4.jpg
https://ria.ru/20250914/sud-2041772238.html
https://ria.ru/20251224/kovalchuk-2064215077.html
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918429762_0:0:2473:1854_1920x0_80_0_0_c4c491674e5e8a4a05a8f8c73a953452.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, анастасия ивлеева, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), общество
Шоубиз, Казань, Анастасия Ивлеева, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Общество
Ивлеева помирилась с предпринимательницей из Казани в споре из-за бренда
Ивлеева помирилась с предпринимательницей из Казани в споре из-за Agent Beauty
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам утвердил мировое соглашение в деле по иску индивидуального предпринимателя из Казани Венеры Сибишовой, просившей частично прекратить правовую охрану товарного знака Agent Beauty, принадлежащего блогеру Анастасии Ивлеевой, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Суд прекратил производство по делу. Условия мирового соглашения пока не опубликованы.
Сибишова просила аннулировать регистрацию бренда только для услуг "Управление бизнесом, организация бизнеса, бизнес-администрирование и служба офисная" ввиду его неиспользования правообладателем.
Ранее суд привлек к участию в деле в статусе третьего лица Роспатент
.
По данным Роспатента, свой товарный знак Ивлеева
зарегистрировала в 2020 году для таких товаров, как химические, косметические и парфюмерные продукты, фармацевтические изделия, ножевые изделия, вилки и ложки, домашняя утварь и посуда, одежда, обувь, и таких услуг, как телекоммуникации, воспитание, образование, развлечения, обеспечение пищевыми продуктами и напитками, обеспечение временного проживания, услуги медицинские и ветеринарные.
По данным открытых источников, Сибишовой в Казани
принадлежит бутик профессиональной косметики и нишевой парфюмерии Beauty Agent.