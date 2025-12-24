Рейтинг@Mail.ru
11:06 24.12.2025
Ивлеева помирилась с предпринимательницей из Казани в споре из-за бренда
Ивлеева помирилась с предпринимательницей из Казани в споре из-за бренда - РИА Новости, 24.12.2025
Ивлеева помирилась с предпринимательницей из Казани в споре из-за бренда
Суд по интеллектуальным правам утвердил мировое соглашение в деле по иску индивидуального предпринимателя из Казани Венеры Сибишовой, просившей частично... РИА Новости, 24.12.2025
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам утвердил мировое соглашение в деле по иску индивидуального предпринимателя из Казани Венеры Сибишовой, просившей частично прекратить правовую охрану товарного знака Agent Beauty, принадлежащего блогеру Анастасии Ивлеевой, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Суд прекратил производство по делу. Условия мирового соглашения пока не опубликованы.
Сибишова просила аннулировать регистрацию бренда только для услуг "Управление бизнесом, организация бизнеса, бизнес-администрирование и служба офисная" ввиду его неиспользования правообладателем.
Ранее суд привлек к участию в деле в статусе третьего лица Роспатент.
По данным Роспатента, свой товарный знак Ивлеева зарегистрировала в 2020 году для таких товаров, как химические, косметические и парфюмерные продукты, фармацевтические изделия, ножевые изделия, вилки и ложки, домашняя утварь и посуда, одежда, обувь, и таких услуг, как телекоммуникации, воспитание, образование, развлечения, обеспечение пищевыми продуктами и напитками, обеспечение временного проживания, услуги медицинские и ветеринарные.
По данным открытых источников, Сибишовой в Казани принадлежит бутик профессиональной косметики и нишевой парфюмерии Beauty Agent.
