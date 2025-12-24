Суд отклонил жалобу на изъятие имущества экс-мэра Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 24 дек – РИА Новости. Приморский краевой суд оставил без удовлетворения жалобу на решение нижестоящей инстанции по иску Генпрокуратуры к экс-мэру Владивостока Владимиру Николаеву, членам его семьи и ряду других ответчиков, с которых взыскали свыше 590 миллионов рублей и недвижимость, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судебной системы региона Елена Оленева.