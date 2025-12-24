Рейтинг@Mail.ru
Суд запретил распространять объявления о продаже шиншилл
05:39 24.12.2025
Суд запретил распространять объявления о продаже шиншилл
Суд запретил распространять объявления о продаже шиншилл
общество, россия
Общество, Россия
Суд запретил распространять объявления о продаже шиншилл

© Фото : Алена ХлестуноваШиншилла
Шиншилла. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Суд в Москве запретил распространять объявления о продаже шиншилл, так как эти животные занесены в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП), говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Сотрудники прокуратуры выявили в сети в открытом доступе целый ряд сайтов с такими объявлениями, в которых не были предоставлены сведения о законности добычи и оборота шиншилл, после чего обратились в суд с иском.
Судом было установлено, что шиншилловые (Chinchillidae) находятся в Красном списке МСОП в категории "Вымирающий вид". Российским законодательством запрещается деятельность, ведущая к сокращению численности краснокнижных животных и ухудшающая среду их обитания, указано в материалах.
"Суд приходит к выводу о том, что имеющиеся на вышеуказанных сайтах данные размещены без указания сведений о законности добычи данного вида животных, которые предоставляются неограниченному кругу лиц. Незаконный оборот данного вида животных - шиншилл, является нарушением требований, действующего законодательства РФ, поскольку шиншиллы как вид животных, внесены в Приложение I Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящиеся под угрозой исчезновения", - приводятся в материалах выводы суда.
Сведения о продаже шиншилл, размещенные на нескольких сайтах, были признаны запрещенными к распространению.
