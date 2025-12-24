Рейтинг@Mail.ru
В Приморье осудили мужчину, прострелившего шею председателю СНТ
В Приморье осудили мужчину, прострелившего шею председателю СНТ
В Приморье осудили мужчину, прострелившего шею председателю СНТ
происшествия, приморский край
Происшествия, Приморский край
В Приморье осудили мужчину, прострелившего шею председателю СНТ

Жителю Приморья, прострелившему женщине шею гарпуном, дали семь лет

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 24 дек – РИА Новости. Суд назначил 7 лет лишения свободы жителю Приморья, который в ходе конфликта с соседями по даче прострелил председателю садового товарищества шею гарпуном для подводной охоты, а своему знакомому нанес обширные ожоги с помощью самодельного огнемета, сообщает прокуратура региона.
В 2023 году стало известно, что в поселке Трудовое приморец нанес ожоги местному жителю - своему соседу и другу - при помощи самодельного огнемета, а потом пробил женщине - председателю СНТ - шею стрелой, выпущенной из пистолета для подводной охоты. Сам же нападавший обжег обе руки. На него завели уголовное дело о покушении на убийство двух человек. Все трое оказались в больнице. Позже стало известно, что мужчина давно враждовал с пострадавшей, а за оружие взялся после того, как выяснилось, что он тайно пользуется электричеством садового товарищества. Его товарищ, который получил ожоги, пытался его остановить. Сама председатель СНТ рассказывала РИА Новости, что у нее на шее остался огромный шрам, но жизненно важные органы не были задеты. Ранее в декабре присяжные вынесли фигуранту обвинительный вердикт.
"С учетом позиции государственного обвинителя на основании вердикта присяжных заседателей постановлен приговор в отношении 67-летнего местного жителя. Суд назначил виновному наказание в виде 7 лет лишения свободы. Местом отбывания наказания определена исправительная колония строгого режима", - говорится в сообщении.
Приговор не вступил в законную силу.
Тела несовершеннолетнего и его 18-летнего знакомого обнаружены на территории СНТ в Калининграде - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
В СНТ в Калининграде нашли тела несовершеннолетнего и его знакомого
29 июня, 20:44
 
Происшествия
 
 
