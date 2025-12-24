В Приморье осудили мужчину, прострелившего шею председателю СНТ

В 2023 году стало известно, что в поселке Трудовое приморец нанес ожоги местному жителю - своему соседу и другу - при помощи самодельного огнемета, а потом пробил женщине - председателю СНТ - шею стрелой, выпущенной из пистолета для подводной охоты. Сам же нападавший обжег обе руки. На него завели уголовное дело о покушении на убийство двух человек. Все трое оказались в больнице. Позже стало известно, что мужчина давно враждовал с пострадавшей, а за оружие взялся после того, как выяснилось, что он тайно пользуется электричеством садового товарищества. Его товарищ, который получил ожоги, пытался его остановить. Сама председатель СНТ рассказывала РИА Новости, что у нее на шее остался огромный шрам, но жизненно важные органы не были задеты. Ранее в декабре присяжные вынесли фигуранту обвинительный вердикт.