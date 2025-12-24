Рейтинг@Mail.ru
05:12 24.12.2025
Суд арестовал счета по иску "Роснано", включая средства Чубайса
происшествия, москва, анатолий чубайс, яков уринсон, роснано
Происшествия, Москва, Анатолий Чубайс, Яков Уринсон, Роснано
Суд арестовал счета по иску "Роснано", включая средства Чубайса

Суд арестовал счета 13 ответчиков по иску "Роснано", включая и средства Чубайса

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАнатолий Чубайс
Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Анатолий Чубайс. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы арестовал счета по иску "Роснано" о взыскании 11,9 миллиарда рублей убытков с отвечавших за реализацию проекта Crocus по созданию производства магниторезистивной оперативной памяти, говорится в картотеке суда.
Ранее в декабре "Роснано" предъявило иск о взыскании 11,9 миллиарда рублей убытков с отвечавших за реализацию проекта Crocus по созданию производства магниторезистивной оперативной памяти. Проект, стартовавший в 2011 году, не достиг первоначальных целей. По мнению компании, уже на старте были видны риски, однако механизмы защиты прав госкомпании и государства от их наступления не были предусмотрены. Ответчиками в иске указаны Анатолий Чубайс, Юрий Удальцов, Владимир Аветисян, Яков Уринсон и другие, всего - 13 человек.
"Заявление Акционерного общества "Роснано" удовлетворить в части. Принять меры по обеспечению искового заявления акционерного общества "Роснано" ... в виде ареста на денежные средства следующих (13 - ред.) ответчиков..." - указано в определении суда.
Как сообщали РИА Новости в компании, бывшее руководство "Роснано" игнорировало экономическую нецелесообразность проекта Crocus по созданию производства магниторезистивной оперативной памяти. По мнению компании, бывшее руководство не предусмотрело механизмы защиты прав "Роснано" от соответствующих рисков, которые впоследствии реализовались.
