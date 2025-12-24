Суд оставил в силе приговор по делу о захвате "Кущевского"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Московский городской суд оставил в силе приговор Олегу Чебанову, осужденному к 14 годам колонии по делу о попытке захвата агрокомплекса "Кущевский", сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

В феврале Преображенский районный суд Москвы признал Чебанова виновным по статьям о руководстве структурным подразделением преступного сообщества, а также покушении на мошенничество и приговорил к 14 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 155 миллионов 710 тысяч рублей. Чебенов обжаловал приговор.

"По результатам рассмотрения апелляционной жалобы приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу", - сказал собеседник агентства.

Как сообщала Генпрокуратура РФ , организованное преступное сообщество, созданное бенефициарами ГК "Концерн Покровский ", пыталось завладеть активами сельскохозяйственного предприятия ООО "Агрокомплекс Кущевский", которые превышали 1 миллиард рублей. Для этого планировалось установить фактический контроль над процедурой его банкротства, а также над правами аренды на земельные участки и их распоряжением в целях дальнейшего извлечения выгоды.

Не позднее мая 2019 года Чебанов возглавил одну из его структурных финансовых ячеек. Именно он распоряжался деньгами, согласовывая суммы для выплаты вознаграждений за действия в пользу преступной организации. Деятельность организованного сообщества была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.