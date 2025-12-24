https://ria.ru/20251224/stantsiya-2064311788.html
В Москве начали производить канализационно-насосные станции
Специалисты комплекса городского хозяйства наладили в Москве серийный выпуск канализационно-насосных станций, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам... РИА Новости, 24.12.2025
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства наладили в Москве серийный выпуск канализационно-насосных станций, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Канализационно-насосные станции - важный элемент системы водоотведения, они отвечают за сбор сточных вод и перекачку их на очистные сооружения. В рамках программы импортозамещения запустили собственное производство канализационно-насосных станций колодезного типа, их можно оперативно смонтировать на небольшой площади или участках со сложной геологией", - рассказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что проект был реализован в сжатые сроки - от разработки и получения технических условий до выпуска первых единиц продукции прошло менее полугода. В настоящее время запущен полный производственный цикл на базе площадки акционерного общества "Мосводоканал".
"Сегодня предприятие может выпускать канализационно-насосные станции различной производительности - 300, 500 и 1 тысяча кубометров воды в сутки. Вся продукция сертифицирована и изготовлена с учетом современных стандартов. Корпуса станций выполняются из армированного стеклопластика, что позволяет им работать в различных климатических условиях", - отметил Бирюков.
Он пояснил, что новое оборудование уже успешно функционирует на различных социально значимых объектах. Одна такая канализационно-насосная станция смонтирована в Донецке в рамках программы восстановления инфраструктуры города.