Половина мира скоро останется без послов США, заявили в сенате

ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. Половина мира вскоре останется без послов США, заявляют сенаторы-демократы из комитета по международным отношениям, раскритиковав американского президента Дональда Трампа за решение отозвать дипломатов из десятков государств.

Африки, Газета New York Post в понедельник сообщила, что администрация Трампа отзывает 48 послов из стран Азии Восточной Европы , Центральной и Южной Америк. Агентство Ассошиэйтед Пресс в тот же день передало, что попавшие под отзыв дипломаты заняли свои посты при администрации американского экс-президента Джо Байдена

"Вскоре половина мира останется без американского посла, поскольку президент Трамп отозвал со своих постов большое количество карьерных дипломатов", - говорится в сообщении законодателей в соцсети X.

Агентство Рейтер передает, что сенаторы также написали в среду письмо Трампу с призывом отменить отзыв послов. Десять законодателей, подписавших обращение, назвали решение администрации американского лидера "беспрецедентным шагом", добавив, что у Белого дома нет планов заменить дипломатов квалифицированными специалистами, уточняет агентство. В письме также отмечается, что из-за массового отзыва число вакантных постов глав дипломатических представительств США превысило 100, что составляет около половины всех посольств государства, заключает агентство.

"Китай, между тем, имеет послов во всех этих странах", - подчеркивают сенаторы.