https://ria.ru/20251224/ssha-2064476874.html
Половина мира скоро останется без послов США, заявили в сенате
Половина мира скоро останется без послов США, заявили в сенате - РИА Новости, 24.12.2025
Половина мира скоро останется без послов США, заявили в сенате
Половина мира вскоре останется без послов США, заявляют сенаторы-демократы из комитета по международным отношениям, раскритиковав американского президента... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T23:24:00+03:00
2025-12-24T23:24:00+03:00
2025-12-24T23:24:00+03:00
в мире
сша
азия
африка
дональд трамп
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105349/56/1053495670_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_41da596e056b77c7ae30db72ae7ff242.jpg
https://ria.ru/20251223/vens-2064187544.html
сша
азия
африка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105349/56/1053495670_0:0:2200:1650_1920x0_80_0_0_64e8006600eeb734be326c1f67672c8d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, азия, африка, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Азия, Африка, Дональд Трамп, Джо Байден
Половина мира скоро останется без послов США, заявили в сенате
Сенат: половина мира останется без послов США
ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. Половина мира вскоре останется без послов США, заявляют сенаторы-демократы из комитета по международным отношениям, раскритиковав американского президента Дональда Трампа за решение отозвать дипломатов из десятков государств.
Газета New York Post в понедельник сообщила, что администрация Трампа
отзывает 48 послов из стран Азии
, Африки
, Восточной Европы
, Центральной и Южной Америк. Агентство Ассошиэйтед Пресс в тот же день передало, что попавшие под отзыв дипломаты заняли свои посты при администрации американского экс-президента Джо Байдена
.
"Вскоре половина мира останется без американского посла, поскольку президент Трамп отозвал со своих постов большое количество карьерных дипломатов", - говорится в сообщении законодателей в соцсети X.
Агентство Рейтер передает, что сенаторы также написали в среду письмо Трампу с призывом отменить отзыв послов. Десять законодателей, подписавших обращение, назвали решение администрации американского лидера "беспрецедентным шагом", добавив, что у Белого дома нет планов заменить дипломатов квалифицированными специалистами, уточняет агентство. В письме также отмечается, что из-за массового отзыва число вакантных постов глав дипломатических представительств США
превысило 100, что составляет около половины всех посольств государства, заключает агентство.
"Китай, между тем, имеет послов во всех этих странах", - подчеркивают сенаторы.
Вместе с тем в госдепартаменте США называли отзыв американских послов стандартной процедурой.