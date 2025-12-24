Рейтинг@Mail.ru
США в 2026 году ждут новые вызовы, заявил Рубио - РИА Новости, 24.12.2025
20:43 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/ssha-2064463046.html
США в 2026 году ждут новые вызовы, заявил Рубио
2025-12-24T20:43:00+03:00
2025-12-24T20:43:00+03:00
США в 2026 году ждут новые вызовы, заявил Рубио

Здание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. США в 2026 году ждут новые вызовы, уверен госсекретарь США Марко Рубио.
"2026-й принесет новые вызовы", - сказал Рубио на видео, опубликованном Белым домом в соцсети Х.
Он также в очередной раз перечислил все достижения президента США Дональда Трампа за 2025 год, среди которых 8 разрешенных конфликтов, отъезд нелегальных мигрантов из страны, борьба с наркокартелями и увеличение странами НАТО расходов на оборону до 5% их ВВП.
