https://ria.ru/20251224/ssha-2064442969.html
СМИ: в США предложили использовать реакторы с кораблей для энергоснабжения
СМИ: в США предложили использовать реакторы с кораблей для энергоснабжения - РИА Новости, 24.12.2025
СМИ: в США предложили использовать реакторы с кораблей для энергоснабжения
Американская компания HGP Intelligent Energy LLC предлагает перепрофилировать ядерные реакторы с кораблей военно-морского флота для снабжения энергосистемы США, РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T18:39:00+03:00
2025-12-24T18:39:00+03:00
2025-12-24T18:39:00+03:00
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063790687_0:198:3098:1941_1920x0_80_0_0_17682761bc3d5f0185d16e2d209fe941.jpg
https://ria.ru/20251224/korabli-2064221973.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063790687_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_84753523637bf7e0a3351a53027b22c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша
СМИ: в США предложили использовать реакторы с кораблей для энергоснабжения
Bloomberg: в США предложили использовать реакторы с кораблей для энергоснабжения