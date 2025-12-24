Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в США предложили использовать реакторы с кораблей для энергоснабжения
18:39 24.12.2025
СМИ: в США предложили использовать реакторы с кораблей для энергоснабжения
в мире, сша
СМИ: в США предложили использовать реакторы с кораблей для энергоснабжения

Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Американская компания HGP Intelligent Energy LLC предлагает перепрофилировать ядерные реакторы с кораблей военно-морского флота для снабжения энергосистемы США, передает агентство Блумберг.
"Техасский энергетический разработчик предлагает перепрофилировать ядерные реакторы с военных кораблей военно-морского флота США для снабжения энергосистемы США", - говорится в публикации.
