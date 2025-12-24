В США отозвали партии креветок из-за возможного загрязнения цезием-137

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Американская компания Direct Source отозвала ряд партий замороженных креветок из-за возможного загрязнения радиоактивным изотопом цезий-137, сообщает издание USA Today.
Американская компания Southwind Foods в августе отозвала ряд замороженных креветок из-за возможного загрязнения радиоактивным изотопом цезий-137.
"В этот раз расположенная в Вашингтоне компания Direct Source заявила, что отзывает приблизительно 83 800 упаковок своей продукции, импортированной из Индонезии", - сообщает издание.
По информации газеты, подлежащие отзыву креветки продаются в 17 штатах страны.
В августе 2025 года FDA сообщило об обнаружении цезия-137 в индонезийских замороженных креветках и приостановило импорт продукции с предприятия PT Bahari Makmur Sejati. Таможенно-пограничная служба США подтвердила, что следы радиации были зафиксированы в контейнерах в портах Лос-Анджелеса, Хьюстона, Саванны и Майами.
Министр окружающей среды Индонезии Ханиф Файсол Нурофик заявлял, что власти проводят расследование в связи с сообщениями о предполагаемом радиоактивном загрязнении цезием-137 замороженных креветок, экспортируемых в США.
