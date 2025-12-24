Рейтинг@Mail.ru
В США отозвали партии креветок из-за возможного загрязнения цезием-137
24.12.2025
В США отозвали партии креветок из-за возможного загрязнения цезием-137
В США отозвали партии креветок из-за возможного загрязнения цезием-137
Американская компания Direct Source отозвала ряд партий замороженных креветок из-за возможного загрязнения радиоактивным изотопом цезий-137, сообщает издание... РИА Новости, 24.12.2025
в мире
сша
вашингтон (штат)
лос-анджелес
сша
вашингтон (штат)
лос-анджелес
В США отозвали партии креветок из-за возможного загрязнения цезием-137

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Американская компания Direct Source отозвала ряд партий замороженных креветок из-за возможного загрязнения радиоактивным изотопом цезий-137, сообщает издание USA Today.
Американская компания Southwind Foods в августе отозвала ряд замороженных креветок из-за возможного загрязнения радиоактивным изотопом цезий-137.
"В этот раз расположенная в Вашингтоне компания Direct Source заявила, что отзывает приблизительно 83 800 упаковок своей продукции, импортированной из Индонезии", - сообщает издание.
По информации газеты, подлежащие отзыву креветки продаются в 17 штатах страны.
30.07.2025
В США обнаружили радиоактивный улей
30 июля, 23:10
В августе 2025 года FDA сообщило об обнаружении цезия-137 в индонезийских замороженных креветках и приостановило импорт продукции с предприятия PT Bahari Makmur Sejati. Таможенно-пограничная служба США подтвердила, что следы радиации были зафиксированы в контейнерах в портах Лос-Анджелеса, Хьюстона, Саванны и Майами.
Министр окружающей среды Индонезии Ханиф Файсол Нурофик заявлял, что власти проводят расследование в связи с сообщениями о предполагаемом радиоактивном загрязнении цезием-137 замороженных креветок, экспортируемых в США.
10.07.2025
Эксперт рассказал об опасности роста добычи урана в США
10 июля, 23:07
 
В миреСШАВашингтон (штат)Лос-Анджелес
 
 
