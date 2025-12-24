Рейтинг@Mail.ru
Медведев поднял вопрос компенсаций от США и Британии - РИА Новости, 24.12.2025
10:48 24.12.2025
Медведев поднял вопрос компенсаций от США и Британии
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев указал, что с учетом прямой поддержки диверсионной деятельности украинских националистов со стороны Вашингтона и Лондона во... РИА Новости, 24.12.2025
Медведев поднял вопрос компенсаций от США и Британии

Медведев: с США и Британии могут потребовать компенсации за ущерб СССР

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев указал, что с учетом прямой поддержки диверсионной деятельности украинских националистов со стороны Вашингтона и Лондона во времена СССР встает вопрос о возможном выдвижении в адрес этих стран требований о компенсациях за нанесенный советской экономике ущерб.
В статье "Как англосаксы вскормили украинский национализм после Второй мировой войны", опубликованной в журнале "Родина", Медведев предложил рассмотреть вопрос о подсчете ущерба, который понес СССР в борьбе с украинскими националистами на Западной Украине в 1940-1950 годы, по его словам, получателем компенсаций должна стать Россия.
Он также отметил, что в условиях холодной войны Запад активно использовал любые методы для ослабления России, и поддержка националистических и радикальных движений в союзных республиках, включая содействие ускоренной вегетации украинского национализма со стороны США и Великобритании, была частью глобальной стратегии против СССР.
"С учетом прямой поддержки диверсионно-террористической деятельности украинских националистов со стороны Вашингтона и Лондона во весь рост встает вопрос о целесообразности выдвижения в их адрес компенсаторных требований за ранее нанесенный ущерб советскому народному хозяйству", - написал Медведев.
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Медведев предрек Украине новые кровавые конфликты
Вчера, 10:04
 
