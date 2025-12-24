Медведев поднял вопрос компенсаций от США и Британии

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев указал, что с учетом прямой поддержки диверсионной деятельности украинских националистов со стороны Вашингтона и Лондона во времена СССР встает вопрос о возможном выдвижении в адрес этих стран требований о компенсациях за нанесенный советской экономике ущерб.