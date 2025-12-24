Рейтинг@Mail.ru
США хотят захватить еще один танкер, связанный с Венесуэлой, пишут СМИ - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:47 24.12.2025 (обновлено: 05:00 24.12.2025)
https://ria.ru/20251224/ssha-2064222951.html
США хотят захватить еще один танкер, связанный с Венесуэлой, пишут СМИ
США хотят захватить еще один танкер, связанный с Венесуэлой, пишут СМИ - РИА Новости, 24.12.2025
США хотят захватить еще один танкер, связанный с Венесуэлой, пишут СМИ
Береговая охрана США может попытаться захватить третий нефтяной танкер Bella 1, связанный с Венесуэлой, но ожидает прибытия подкрепления, передает в среду... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T04:47:00+03:00
2025-12-24T05:00:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
дональд трамп
николас мадуро
карибское море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062830713_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_67c319484d90a3e0b6d19cbdb5601e82.jpg
https://ria.ru/20251224/venesuela-2064221531.html
https://ria.ru/20251223/tramp-2063977685.html
сша
венесуэла
карибское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062830713_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_242551a28cdb111e8ecd16278ff8b44e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, дональд трамп, николас мадуро, карибское море
В мире, США, Венесуэла, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Карибское море
США хотят захватить еще один танкер, связанный с Венесуэлой, пишут СМИ

Reuters: США хотят захватить танкер Bella 1, связанный с Венесуэлой

© AP Photo / Ariana CubillosМорской порт у побережья Ла-Гуайры, Венесуэла
Морской порт у побережья Ла-Гуайры, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© AP Photo / Ariana Cubillos
Морской порт у побережья Ла-Гуайры, Венесуэла. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. Береговая охрана США может попытаться захватить третий нефтяной танкер Bella 1, связанный с Венесуэлой, но ожидает прибытия подкрепления, передает в среду агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Береговая охрана США ожидает прибытия дополнительных сил, прежде чем предпринять попытку высадиться на борт и захватить связанный с Венесуэлой нефтяной танкер, за которым она следит с воскресенья", - пишет агентство со ссылкой на американского чиновника и осведомленного источника.
Морской порт Ла-Гуайры на побережье Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Нефтяной танкер Kelly вернулся с грузом в Венесуэлу
04:18
По данным Рейтер, судно Bella 1 отказалось допустить на борт сотрудников береговой охраны, поэтому высадиться на нем, в том числе с вертолета, могут попробовать группы реагирования на угрозы морской безопасности.
Военные США могут захватить вблизи побережья Венесуэлы еще не менее двух нефтяных танкеров, находящихся в санкционных списках американского минфина, в рамках объявленной президентом страны Дональдом Трампом блокады боливарианской республики, свидетельствуют данные о передвижениях судов, с которыми ранее ознакомилось РИА Новости.
Так, в настоящее время вблизи венесуэльского порта Пунта-Кардон стоит на якоре танкер, предназначенный для транспортировки сырой нефти. Данное судно находится в санкционном списке, введенном в отношении Венесуэлы.
Второй нефтетанкер, фигурирующий уже в антироссийском санкционном списке США, стоит на якоре в водах Карибского моря недалеко от крупного венесуэльского порта Пуэрто-ла-Крус.
В совокупности рядом с побережьем Венесуэлы в настоящее время находятся порядка 40 танкеров различного назначения, предназначенные для перевозки нефтепродуктов, сырой нефти, продуктов нефтехимии и сжиженного природного газа.
Трамп 17 декабря заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Боливарианскую Республику и из нее. Он также пригрозил венесуэльской стороне невиданным до этого времени шоком, потребовав от республики вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне его обещания, сделанного им 12 декабря, в скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Соединенных Штатов с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Боливарианской Республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни венесуэльского президента Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать со страной. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
США оставят себе захваченные у берегов Венесуэлы танкеры, заявил Трамп
Вчера, 01:44
 
В миреСШАВенесуэлаДональд ТрампНиколас МадуроКарибское море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала