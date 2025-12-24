США хотят захватить еще один танкер, связанный с Венесуэлой, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. Береговая охрана США может попытаться захватить третий нефтяной танкер Bella 1, связанный с Венесуэлой, но ожидает прибытия подкрепления, передает в среду агентство Береговая охрана США может попытаться захватить третий нефтяной танкер Bella 1, связанный с Венесуэлой, но ожидает прибытия подкрепления, передает в среду агентство Рейтер со ссылкой на источники.

"Береговая охрана США ожидает прибытия дополнительных сил, прежде чем предпринять попытку высадиться на борт и захватить связанный с Венесуэлой нефтяной танкер, за которым она следит с воскресенья", - пишет агентство со ссылкой на американского чиновника и осведомленного источника.

По данным Рейтер, судно Bella 1 отказалось допустить на борт сотрудников береговой охраны, поэтому высадиться на нем, в том числе с вертолета, могут попробовать группы реагирования на угрозы морской безопасности.

Военные США могут захватить вблизи побережья Венесуэлы еще не менее двух нефтяных танкеров, находящихся в санкционных списках американского минфина, в рамках объявленной президентом страны Дональдом Трампом блокады боливарианской республики, свидетельствуют данные о передвижениях судов, с которыми ранее ознакомилось РИА Новости.

Так, в настоящее время вблизи венесуэльского порта Пунта-Кардон стоит на якоре танкер, предназначенный для транспортировки сырой нефти. Данное судно находится в санкционном списке, введенном в отношении Венесуэлы

Второй нефтетанкер, фигурирующий уже в антироссийском санкционном списке США , стоит на якоре в водах Карибского моря недалеко от крупного венесуэльского порта Пуэрто-ла-Крус.

В совокупности рядом с побережьем Венесуэлы в настоящее время находятся порядка 40 танкеров различного назначения, предназначенные для перевозки нефтепродуктов, сырой нефти, продуктов нефтехимии и сжиженного природного газа.

Трамп 17 декабря заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Боливарианскую Республику и из нее. Он также пригрозил венесуэльской стороне невиданным до этого времени шоком, потребовав от республики вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне его обещания, сделанного им 12 декабря, в скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Соединенных Штатов с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки