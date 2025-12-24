США могут захватить у берегов Венесуэлы еще два танкера

ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. Военные США могут захватить вблизи побережья Венесуэлы еще не менее двух нефтяных танкеров, находящихся в санкционных списках Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского минфина, в рамках объявленной президентом страны Дональдом Трампом блокады боливарианской республики, свидетельствуют данные о передвижениях судов, с которыми ознакомилось РИА Новости.