США хотят понять, на что готова Россия для мира на Украине, заявил Уитакер - РИА Новости, 24.12.2025
00:33 24.12.2025
США хотят понять, на что готова Россия для мира на Украине, заявил Уитакер
США хотят понять, на что готова Россия для мира на Украине, заявил Уитакер - РИА Новости, 24.12.2025
США хотят понять, на что готова Россия для мира на Украине, заявил Уитакер
США в рамках переговоров с Москвой стремятся понять, на что максимально готова пойти Россия для урегулирования украинского конфликта, сообщил постпред... РИА Новости, 24.12.2025
в мире
сша
москва
россия
нато
мирный план сша по украине
в мире, сша, москва, россия, нато, мирный план сша по украине
В мире, США, Москва, Россия, НАТО, Мирный план США по Украине
США хотят понять, на что готова Россия для мира на Украине, заявил Уитакер

Уитакер: США пытаются понять, на что пойдет Россия для урегулирования на Украине

Саммит России и США на Аляске. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 дек – РИА Новости. США в рамках переговоров с Москвой стремятся понять, на что максимально готова пойти Россия для урегулирования украинского конфликта, сообщил постпред Вашингтона в НАТО Мэттью Уитакер.
"Мы пытаемся выяснить, на что максимально готова пойти Россия", - сказал он в эфире телеканала Fox News.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Переговоры России и США по Украине могут завершиться миром, заявил Орбан
Вчера, 11:14
В миреСШАМоскваРоссияНАТОМирный план США по Украине
 
 
