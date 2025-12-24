https://ria.ru/20251224/ssha-2064207551.html
США хотят понять, на что готова Россия для мира на Украине, заявил Уитакер
США хотят понять, на что готова Россия для мира на Украине, заявил Уитакер - РИА Новости, 24.12.2025
США хотят понять, на что готова Россия для мира на Украине, заявил Уитакер
США в рамках переговоров с Москвой стремятся понять, на что максимально готова пойти Россия для урегулирования украинского конфликта, сообщил постпред... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T00:33:00+03:00
2025-12-24T00:33:00+03:00
2025-12-24T00:33:00+03:00
в мире
сша
москва
россия
нато
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047027581_0:129:3348:2012_1920x0_80_0_0_d1f3bca6efbbc624e1b95ebcec128071.jpg
https://ria.ru/20251223/orban-2064033174.html
сша
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047027581_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_a13d0823408612f3e97e5a872c4f7b95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, москва, россия, нато, мирный план сша по украине
В мире, США, Москва, Россия, НАТО, Мирный план США по Украине
США хотят понять, на что готова Россия для мира на Украине, заявил Уитакер
Уитакер: США пытаются понять, на что пойдет Россия для урегулирования на Украине