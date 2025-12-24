https://ria.ru/20251224/ssha-2064207409.html
США хорошо понимают, чего хочет Украина, заявил постпред США в НАТО
США достаточно хорошо понимают, чего хочет Киев для урегулирования конфликта на Украине, считает постпред Вашингтона в НАТО Мэттью Уитакер. РИА Новости, 24.12.2025
Уитакер: США достаточно хорошо понимают, чего хочет Украина