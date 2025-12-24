Рейтинг@Mail.ru
Трампу не разрешили развертывать нацгвардию в Чикаго - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:13 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/ssha-2064206260.html
Трампу не разрешили развертывать нацгвардию в Чикаго
Трампу не разрешили развертывать нацгвардию в Чикаго - РИА Новости, 24.12.2025
Трампу не разрешили развертывать нацгвардию в Чикаго
Верховный суд США отказался разрешить президенту США Дональду Трампу развёртывать подразделения национальной гвардии в Чикаго, следует из судебного документа в... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T00:13:00+03:00
2025-12-24T00:13:00+03:00
в мире
иллинойс
сша
лос-анджелес
дональд трамп
чикаго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034670084_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_237f89042cf570c6330d293c672bdc3d.jpg
https://ria.ru/20251210/tramp-2061187779.html
иллинойс
сша
лос-анджелес
чикаго
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034670084_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_69992f6fae0f64785b8370eec1c2293b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иллинойс, сша, лос-анджелес, дональд трамп, чикаго
В мире, Иллинойс, США, Лос-Анджелес, Дональд Трамп, Чикаго
Трампу не разрешили развертывать нацгвардию в Чикаго

Верховный суд США отказался разрешить Трампу разворачивать нацгвардию в Чикаго

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. Верховный суд США отказался разрешить президенту США Дональду Трампу развёртывать подразделения национальной гвардии в Чикаго, следует из судебного документа в распоряжении РИА Новости.
"Правительство обратилось в настоящий суд с просьбой приостановить действие постановления окружного суда (запрещающего федерализацию и развертывание национальной гвардии в Иллинойсе - ред.) ... Ходатайство о приостановлении исполнения отклоняется", - говорится в решении суда.
Силы нацгвардии США и других ведомств были развернуты в Лос-Анджелесе, Вашингтоне, Чикаго, Мемфисе и Портленде. Практика зачастую сталкивается с противодействием окружных судей, признающих действия администрации Трампа незаконными.
Бойцы Национальной гвардии США - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Суд запретил Трампу размещать Нацгвардию в Лос-Анджелесе
10 декабря, 17:35
 
В миреИллинойсСШАЛос-АнджелесДональд ТрампЧикаго
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала