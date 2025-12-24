В Госдуме рассказали о новом формате справки об инвалидности

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Справку об установлении инвалидности с 1 марта можно будет получить в России в электронном виде, при этом возможность получить документ в традиционном бумажном виде сохранится, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта "Единой России" "Цифровая Россия" Антон Немкин.

"С 1 марта справку об установлении инвалидности можно будет получить в электронном виде - и это еще один важный шаг к созданию современной, удобной и по-настоящему доступной системы госуслуг. Сегодня многие процессы цифровизируются, но именно для людей с ограниченными возможностями здоровья особенно важно, чтобы получение документов было максимально простым, быстрым и без лишней бюрократии. Электронная форма справки - это о снижении нагрузки, упрощении взаимодействия с ведомствами и избавлении от необходимости личных визитов", - сказал он.

Депутат рассказал, что справка и выписка из акта медико-социальной экспертизы будут формироваться сразу в электронном виде на Единой цифровой платформе, их будут подписывать усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя бюро или уполномоченного им должностного лица. При этом документы сразу окажутся в личном кабинете на "Госуслугах".

"Это решение делает процесс полностью прозрачным и исключает риск утраты документов или ошибок, связанных с передачей бумажных носителей. При этом важно подчеркнуть: возможность получить документы в традиционном бумажном виде сохраняется. Для многих людей, особенно старшего поколения, это по-прежнему привычный и значимый формат. Бумажная справка будет оформляться по запросу гражданина и заверяться подписью и печатью бюро, что обеспечит полную юридическую силу. Таким образом, цифровизация не отменяет старые форматы, а дополняет их, создавая комфорт для всех", - рассказал Немкин

По его словам, эта мера - часть более масштабной работы государства по упрощению процедур, связанных с установлением инвалидности и предоставлением социальных мер поддержки. Большая часть медико-социальных экспертиз уже сейчас проводится заочно, по медицинским документам, без необходимости личного присутствия.

"Следующий логичный шаг - предоставить гражданину удобный цифровой доступ ко всем итоговым документам, а также синхронизировать процессы межведомственного обмена, чтобы человек не занимался переносом данных между ведомствами", - пояснил Немкин.

По его словам, с 1 марта люди с инвалидностью получат более удобный, быстрый и безопасный инструмент доступа к необходимым документам, электронная справка ускорит получение льгот и мер поддержки, снимет часть бюрократических барьеров и сделает важные государственные сервисы ближе и понятнее.