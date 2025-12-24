Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали о новом формате справки об инвалидности
03:02 24.12.2025
В Госдуме рассказали о новом формате справки об инвалидности
В Госдуме рассказали о новом формате справки об инвалидности - РИА Новости, 24.12.2025
В Госдуме рассказали о новом формате справки об инвалидности
Справку об установлении инвалидности с 1 марта можно будет получить в России в электронном виде, при этом возможность получить документ в традиционном бумажном... РИА Новости, 24.12.2025
общество
россия
антон немкин (депутат)
госдума рф
единая россия
россия
Дарья Буймова
общество, россия, антон немкин (депутат), госдума рф, единая россия
Общество, Россия, Антон Немкин (депутат), Госдума РФ, Единая Россия
В Госдуме рассказали о новом формате справки об инвалидности

РИА Новости: справка об инвалидности с 1 марта будет доступна в электронном виде

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Справку об установлении инвалидности с 1 марта можно будет получить в России в электронном виде, при этом возможность получить документ в традиционном бумажном виде сохранится, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта "Единой России" "Цифровая Россия" Антон Немкин.
"С 1 марта справку об установлении инвалидности можно будет получить в электронном виде - и это еще один важный шаг к созданию современной, удобной и по-настоящему доступной системы госуслуг. Сегодня многие процессы цифровизируются, но именно для людей с ограниченными возможностями здоровья особенно важно, чтобы получение документов было максимально простым, быстрым и без лишней бюрократии. Электронная форма справки - это о снижении нагрузки, упрощении взаимодействия с ведомствами и избавлении от необходимости личных визитов", - сказал он.
Депутат рассказал, что справка и выписка из акта медико-социальной экспертизы будут формироваться сразу в электронном виде на Единой цифровой платформе, их будут подписывать усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя бюро или уполномоченного им должностного лица. При этом документы сразу окажутся в личном кабинете на "Госуслугах".
"Это решение делает процесс полностью прозрачным и исключает риск утраты документов или ошибок, связанных с передачей бумажных носителей. При этом важно подчеркнуть: возможность получить документы в традиционном бумажном виде сохраняется. Для многих людей, особенно старшего поколения, это по-прежнему привычный и значимый формат. Бумажная справка будет оформляться по запросу гражданина и заверяться подписью и печатью бюро, что обеспечит полную юридическую силу. Таким образом, цифровизация не отменяет старые форматы, а дополняет их, создавая комфорт для всех", - рассказал Немкин.
По его словам, эта мера - часть более масштабной работы государства по упрощению процедур, связанных с установлением инвалидности и предоставлением социальных мер поддержки. Большая часть медико-социальных экспертиз уже сейчас проводится заочно, по медицинским документам, без необходимости личного присутствия.
"Следующий логичный шаг - предоставить гражданину удобный цифровой доступ ко всем итоговым документам, а также синхронизировать процессы межведомственного обмена, чтобы человек не занимался переносом данных между ведомствами", - пояснил Немкин.
По его словам, с 1 марта люди с инвалидностью получат более удобный, быстрый и безопасный инструмент доступа к необходимым документам, электронная справка ускорит получение льгот и мер поддержки, снимет часть бюрократических барьеров и сделает важные государственные сервисы ближе и понятнее.
"Это пример того, как цифровизация работает на качество жизни граждан и помогает выстраивать более человечную социальную систему", - заключил Немкин.
ОбществоРоссияАнтон Немкин (депутат)Госдума РФЕдиная Россия
 
 
