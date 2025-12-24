Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил подготовить провести соревнования "Школьная лигa"
24.12.2025
Путин поручил подготовить провести соревнования "Школьная лигa"
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить проведение соревнований "Школьная лига" по наиболее популярным видам спорта во всех... РИА Новости, 24.12.2025
спорт, россия, владимир путин
Спорт, Россия, Владимир Путин
Владимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить проведение соревнований "Школьная лига" по наиболее популярным видам спорта во всех регионах страны, соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 6 ноября, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации... при участии органов местного самоуправления обеспечить... учреждение и проведение во всех субъектах Российской Федерации спортивных соревнований "Школьная лига" по наиболее массовым и популярным видам спорта, определив порядок финансирования таких соревнований и их взаимосвязь с иными значимыми турнирами, в которых участвуют обучающиеся общеобразовательных организаций", - говорится в тексте документа.
Доклад правительство должно будет предоставить до 20 апреля 2026 года.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Путин поручил утвердить меры по развитию детского и юношеского спорта
Вчера, 19:17
 
Спорт Россия Владимир Путин
 
 
