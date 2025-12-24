https://ria.ru/20251224/sport-2064453605.html
Путин поручил подготовить провести соревнования "Школьная лигa"
Путин поручил подготовить провести соревнования "Школьная лигa" - РИА Новости, 24.12.2025
Путин поручил подготовить провести соревнования "Школьная лигa"
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить проведение соревнований "Школьная лига" по наиболее популярным видам спорта во всех... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T19:27:00+03:00
2025-12-24T19:27:00+03:00
2025-12-24T19:43:00+03:00
спорт
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064397723_0:178:3055:1896_1920x0_80_0_0_303f8a390b03f0f15e39d20dfd53509d.jpg
https://ria.ru/20251224/sport-2064452272.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064397723_139:0:2868:2047_1920x0_80_0_0_1bff50b027f548c5984210efebd0f6e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, владимир путин
Спорт, Россия, Владимир Путин
Путин поручил подготовить провести соревнования "Школьная лигa"
Путин поручил проведение соревнований "Школьная лига" во всех регионах РФ
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить проведение соревнований "Школьная лига" по наиболее популярным видам спорта во всех регионах страны, соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 6 ноября, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации... при участии органов местного самоуправления обеспечить... учреждение и проведение во всех субъектах Российской Федерации спортивных соревнований "Школьная лига" по наиболее массовым и популярным видам спорта, определив порядок финансирования таких соревнований и их взаимосвязь с иными значимыми турнирами, в которых участвуют обучающиеся общеобразовательных организаций", - говорится в тексте документа.
Доклад правительство должно будет предоставить до 20 апреля 2026 года.