Путин поручил подготовить провести соревнования "Школьная лигa"

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить проведение соревнований "Школьная лига" по наиболее популярным видам спорта во всех регионах страны, соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 6 ноября, опубликован на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации... при участии органов местного самоуправления обеспечить... учреждение и проведение во всех субъектах Российской Федерации спортивных соревнований "Школьная лига" по наиболее массовым и популярным видам спорта, определив порядок финансирования таких соревнований и их взаимосвязь с иными значимыми турнирами, в которых участвуют обучающиеся общеобразовательных организаций", - говорится в тексте документа.