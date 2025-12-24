Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил утвердить меры по развитию детского и юношеского спорта - РИА Новости, 24.12.2025
19:17 24.12.2025
Путин поручил утвердить меры по развитию детского и юношеского спорта
Президент России Владимир Путин поручил доработать и утвердить комплекс мер по развитию детско-юношеского спорта в РФ, а также обеспечить его реализацию. РИА Новости, 24.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Владимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил доработать и утвердить комплекс мер по развитию детско-юношеского спорта в РФ, а также обеспечить его реализацию.
Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 6 ноября, опубликован на сайте Кремля.
Путин поручил создать условия для обучения спортсменов сборных команд
Вчера, 19:50
"Правительству РФ… доработать при участии комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению "Физическая культура и спорт" и утвердить актом правительства Российской Федерации комплекс мер по дальнейшему развитию детско-юношеского спорта в Российской Федерации, а также обеспечить его реализацию", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 20 марта 2026 года, далее – один раз в полгода, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
Также президент поручил до 10 ноября 2026 года дополнить перечень национальных номинаций в области физической культуры и спорта (национальной спортивной премии) номинацией за осуществление благотворительной деятельности в сфере детско-юношеского спорта.
Путин поручил представить предложения по тесту на управление дронами в ГТО
Вчера, 19:32
 
