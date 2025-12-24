Путин поручил утвердить меры по развитию детского и юношеского спорта

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил доработать и утвердить комплекс мер по развитию детско-юношеского спорта в РФ, а также обеспечить его реализацию.

Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 6 ноября, опубликован на сайте Кремля.

"Правительству РФ… доработать при участии комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению "Физическая культура и спорт" и утвердить актом правительства Российской Федерации комплекс мер по дальнейшему развитию детско-юношеского спорта в Российской Федерации, а также обеспечить его реализацию", - говорится в перечне поручений.

Соответствующий доклад должен быть представлен до 20 марта 2026 года, далее – один раз в полгода, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.