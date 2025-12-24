Рейтинг@Mail.ru
Ежегодно более 20 тысяч москвичей добровольно идут на СВО, заявил Собянин - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:49 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/spetsoperatsiya-2064411252.html
Ежегодно более 20 тысяч москвичей добровольно идут на СВО, заявил Собянин
Ежегодно более 20 тысяч москвичей добровольно идут на СВО, заявил Собянин - РИА Новости, 24.12.2025
Ежегодно более 20 тысяч москвичей добровольно идут на СВО, заявил Собянин
Ежегодно более 20 тысяч москвичей добровольно идут в зону СВО, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T16:49:00+03:00
2025-12-24T16:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
сергей собянин
московская городская дума
москва
отчет сергея собянина перед мосгордумой — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965873781_0:445:2850:2048_1920x0_80_0_0_25034057aa6ba8faded7a49e9808c0f1.jpg
https://ria.ru/20251224/sobjanin-2064378944.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965873781_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8ab10723b6e222ddf2143bf74778762a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, сергей собянин, московская городская дума, москва, отчет сергея собянина перед мосгордумой — 2025
Специальная военная операция на Украине, Общество, Сергей Собянин, Московская городская дума, Москва, Отчет Сергея Собянина перед Мосгордумой — 2025
Ежегодно более 20 тысяч москвичей добровольно идут на СВО, заявил Собянин

Собянин сообщил, что ежегодно более 20 тыс москвичей добровольно идут в зону СВО

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкНабор на военную службу
Набор на военную службу - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Набор на военную службу. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Ежегодно более 20 тысяч москвичей добровольно идут в зону СВО, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
В среду Собянин выступает на пленарном заседании с ежегодным отчетом перед Мосгордумой.
«
"Москва является одним из самых крупнейших центров по контрактации военнослужащих для СВО. Практически ежегодно от 20 тысяч москвичей добровольно идут в зону СВО. Мы оказываем им содействие, организовываем полную поддержку этого процесса", - сказал Собянин в ходе заседания.
Мэр Москвы Сергей Собянин выступает с ежегодным отчётом о результатах деятельности Правительства Москвы на заседании Московской городской Думы - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Собянин рассказал о числе жителей Москвы, участвующих в СВО
Вчера, 15:35
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоСергей СобянинМосковская городская думаМоскваОтчет Сергея Собянина перед Мосгордумой — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала