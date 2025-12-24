МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Почти полностью утратила боеспособность 57-я мотопехотная бригада ВСУ в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Вместо нее для ведения активных боевых действий украинское командование задействует 58-ю отдельную мотопехотную бригаду, укомплектованность которой также оставляет желать лучшего", - добавил он.