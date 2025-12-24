Боевики ВСУ пожаловались на невозможность укрыться от ударов России

ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Боевики ВСУ жалуются командованию на невозможность укрыться от ударов РФ на запорожском направлении, следует из радиоперехвата, который есть в распоряжении РИА Новости.

"У меня ничего нет. У меня разорвало все. У меня нет ничего. Чем я стрелять буду? Пальцем? У меня все поразрывало. РПС (ременно-плечевая система – ред.), все поразрывало. У меня поразрывало шмотки", - заявил младший по званию в перехваченном радиоэфире.