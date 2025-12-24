Рейтинг@Mail.ru
Боевики ВСУ пожаловались на невозможность укрыться от ударов России
Специальная военная операция на Украине
 
03:09 24.12.2025 (обновлено: 04:03 24.12.2025)
Боевики ВСУ пожаловались на невозможность укрыться от ударов России
Боевики ВСУ пожаловались на невозможность укрыться от ударов России

РИА Новости: ВСУ жалуются, что не могут укрыться от ударов в Запорожской области

ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Боевики ВСУ жалуются командованию на невозможность укрыться от ударов РФ на запорожском направлении, следует из радиоперехвата, который есть в распоряжении РИА Новости.
"У меня ничего нет. У меня разорвало все. У меня нет ничего. Чем я стрелять буду? Пальцем? У меня все поразрывало. РПС (ременно-плечевая система – ред.), все поразрывало. У меня поразрывало шмотки", - заявил младший по званию в перехваченном радиоэфире.
Владимир Зеленский в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
"В ущерб всем". В Германии сообщили плохие новости НАТО из-за Украины
Вчера, 15:15
Командир на это порекомендовал ему спрятаться.
"Где прятаться? Тут негде прятаться. Тут все выкошено. Здесь пустая посадка", - ответил подчиненный, срываясь на ругательства.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьКиевРоссияБезопасность
 
 
