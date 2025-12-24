https://ria.ru/20251224/spetsoperatsiya-2064217148.html
Боевики ВСУ пожаловались на невозможность укрыться от ударов России
ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Боевики ВСУ жалуются командованию на невозможность укрыться от ударов РФ на запорожском направлении, следует из радиоперехвата, который есть в распоряжении РИА Новости.
"У меня ничего нет. У меня разорвало все. У меня нет ничего. Чем я стрелять буду? Пальцем? У меня все поразрывало. РПС (ременно-плечевая система – ред.), все поразрывало. У меня поразрывало шмотки", - заявил младший по званию в перехваченном радиоэфире.
Командир на это порекомендовал ему спрятаться.
"Где прятаться? Тут негде прятаться. Тут все выкошено. Здесь пустая посадка", - ответил подчиненный, срываясь на ругательства.
Запорожская область
стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев
не признаёт и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России
находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье
, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь
.