Путину передали список на помилование, сообщил глава СПЧ - РИА Новости, 24.12.2025
17:04 24.12.2025
Путину передали список на помилование, сообщил глава СПЧ
Путину передали список на помилование, сообщил глава СПЧ
Путину передали список на помилование, сообщил глава СПЧ

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева передала главе государства Владимиру Путину список на помилование, сообщил председатель СПЧ Валерий Фадеев.
На встрече СПЧ с президентом Меркачева попросила Путина помиловать перед Новым годом инвалидов и женщин с детьми, которые осуждены впервые за совершение нетяжкого и ненасильственного преступления. Глава государства пообещал посмотреть подготовленные правозащитниками списки.
"Ева Меркачева передала президенту список. Я ее абсолютно поддерживаю. На заседании СПЧ у нее не было списка, и она обозначила те категории осужденных, которые, по ее мнению, могут быть помилованы. Президент попросил список. Она подготовила такой список. Я не думаю, что это сейчас в спешке произойдет до Нового года. Если этого не произойдет, это не означает, что сама идея отвергнута. Обычно амнистии проводят к праздникам, к какой-то дате, а помилование бывает вне календарного графика", - сказал Фадеев на встрече с журналистами.
Ранее Меркачева сообщала, что СПЧ после встречи с президентом России получил более 300 обращений с просьбами о помиловании.
Лоран Винатье* - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Адвокат назвал условие помилования Винатье*
19 декабря, 16:58
 
ОбществоРоссияЕва МеркачеваВладимир ПутинВалерий Фадеев
 
 
