Состоялось заседание Совета при президенте России по делам казачества

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В Москве под председательством помощника президента Российской Федерации Дмитрия Миронова прошло заседание Совета при президенте России по делам казачества. В ходе встречи участники рассмотрели предварительные результаты работы по ряду направлений реализации госполитики РФ в отношении российского казачества. Об этом сообщает портал "Российское казачество".

Председатель совета и помощник президента РФ Дмитрий Миронов отметил, что следующий год знаменует завершение второго этапа реализации Стратегии госполитики РФ в отношении российского казачества. В связи в этим, подчеркнул Дмитрий Миронов, возрастает значимость внимательного отношения к вопросам реализации госполитики РФ в отношении казачества.

"В совете разработаны и направлены методические рекомендации, упрощающие работу заинтересованных органов власти субъектов федерации", – отметил помощник президента РФ.

Кроме того, в своем выступлении помощник президента напомнил присутствующим о приоритетных направлениях деятельности. Среди них выход на плановую работу по включению казаков в людской мобилизационный резерв ВС РФ, комплексное формирование представления учащихся о российском казачестве, в том числе апробация учебно-методического пособия "История казачества России".

Также в ходе выступления Дмитрий Миронов выделил еще несколько актуальных направлений: работу Центрального музея российского казачества, формирование основ новой кадровой политики Всероссийского казачьего общества, подготовку к актуализации правовых основ госполитики в отношении казачества и в сфере кадетского образования.

Кроме того, помощник президента обратил внимание, что вопросы поддержки казаков –участников СВО вошли в повестку дня заседаний постоянных комиссий и советов. Такое внимание к данной теме особенно актуально в Год защитника Отечества.

"В Год защитника Отечества, в год 80-летия Великой Победы особое внимание уделялось увековечиванию подвига воинов, не вернувшихся с поля боя", – подчеркнул председатель совета.

Кроме того, председатель совета напомнил участникам заседания о важности вопросов консолидации российского казачества и интеграции вновь созданных казачьих обществ во Всероссийское казачье общество в 2026 году. В ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщил председатель совета, ведется работа по созданию окружных казачьих обществ.