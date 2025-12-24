Рейтинг@Mail.ru
Состоялось заседание Совета при президенте России по делам казачества - 24.12.2025
25.01.2021
15:35 24.12.2025
Состоялось заседание Совета при президенте России по делам казачества
Состоялось заседание Совета при президенте России по делам казачества
В Москве под председательством помощника президента Российской Федерации Дмитрия Миронова прошло заседание Совета при президенте России по делам казачества.
Состоялось заседание Совета при президенте России по делам казачества

Заседание Совета при Президенте РФ по делам казачества под председательством помощника Президента РФ Дмитрия Миронова в Москве
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В Москве под председательством помощника президента Российской Федерации Дмитрия Миронова прошло заседание Совета при президенте России по делам казачества. В ходе встречи участники рассмотрели предварительные результаты работы по ряду направлений реализации госполитики РФ в отношении российского казачества. Об этом сообщает портал "Российское казачество".
Председатель совета и помощник президента РФ Дмитрий Миронов отметил, что следующий год знаменует завершение второго этапа реализации Стратегии госполитики РФ в отношении российского казачества. В связи в этим, подчеркнул Дмитрий Миронов, возрастает значимость внимательного отношения к вопросам реализации госполитики РФ в отношении казачества.
"В совете разработаны и направлены методические рекомендации, упрощающие работу заинтересованных органов власти субъектов федерации", – отметил помощник президента РФ.
Участники заседания Совета при Президенте РФ по делам казачества в Москве
Кроме того, в своем выступлении помощник президента напомнил присутствующим о приоритетных направлениях деятельности. Среди них выход на плановую работу по включению казаков в людской мобилизационный резерв ВС РФ, комплексное формирование представления учащихся о российском казачестве, в том числе апробация учебно-методического пособия "История казачества России".
Также в ходе выступления Дмитрий Миронов выделил еще несколько актуальных направлений: работу Центрального музея российского казачества, формирование основ новой кадровой политики Всероссийского казачьего общества, подготовку к актуализации правовых основ госполитики в отношении казачества и в сфере кадетского образования.
Кроме того, помощник президента обратил внимание, что вопросы поддержки казаков –участников СВО вошли в повестку дня заседаний постоянных комиссий и советов. Такое внимание к данной теме особенно актуально в Год защитника Отечества.
"В Год защитника Отечества, в год 80-летия Великой Победы особое внимание уделялось увековечиванию подвига воинов, не вернувшихся с поля боя", – подчеркнул председатель совета.
Кроме того, председатель совета напомнил участникам заседания о важности вопросов консолидации российского казачества и интеграции вновь созданных казачьих обществ во Всероссийское казачье общество в 2026 году. В ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщил председатель совета, ведется работа по созданию окружных казачьих обществ.
"Важно оказать им содействие для включения в состав Всероссийского казачьего общества в будущем году", ­– акцентировал Дмитрий Миронов.
 
