18:41 24.12.2025 (обновлено: 18:44 24.12.2025)
Собянин пригласил геймеров в беспилотные войска
общество, москва, сергей собянин, московская городская дума, отчет сергея собянина перед мосгордумой — 2025
Общество, Москва, Сергей Собянин, Московская городская дума, Отчет Сергея Собянина перед Мосгордумой — 2025
Собянин пригласил геймеров в беспилотные войска

Собянин: таланты любителей видеоигр могут быть применимы в войсках БПЛА

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил любителей видеоигр вступать в беспилотные войска и уточнил, что специальные подразделения уже создаются в рамках министерства обороны.
В среду Собянин на пленарном заседании выступил с ежегодным отчетом перед Мосгордумой.
"Москвичи на всех общероссийских соревнованиях занимают, как правило, первые места, любят поиграть в видеоигры. Хотя для нас сегодня важно, чтобы любители видеоигр вообще не забывали, что их таланты вполне могут (быть - ред.) применимы в беспилотных войсках для нашей победы. Есть, действительно, ребята, которые заключают контракты сейчас в рамках министерства обороны, создают специальные подразделения, поэтому, если кто-то будет желать, то у них есть особые преференции, наверное, их примут с большим удовольствием", - сказал Собянин.
Мэр Москвы Сергей Собянин выступает с ежегодным отчётом о результатах деятельности Правительства Москвы на заседании Московской городской Думы - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Собянин рассказал о числе жителей Москвы, участвующих в СВО
ОбществоМоскваСергей СобянинМосковская городская думаОтчет Сергея Собянина перед Мосгордумой — 2025
 
 
