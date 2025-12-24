Собянин рассказал о планах по продлению Филевской линии метро

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Филевскую линию метро в Москве планируется продлить, идет проектирование, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Уже сегодня мы вплотную ведем разработку перспективных планов развития метрополитена. В частности, намечаем продление Филевской линии, что даст дополнительный импульс развития Можайского района, инновационного центра "Сколково", - сказал Собянин в ходе своего отчета перед депутатами Мосгордумы.
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкНовая станции метро "Новаторская" южного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЭскалатор станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии Московского метро. 1 марта заработали девять последних станций и Большая кольцевая линия (БКЛ) полностью открылась для пассажиров.
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин на пленарной сессии Московского урбанистического форума - 2023.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкТурникеты на станции "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии метро. После открытия станции путь от "Делового центра" до Внуково будет занимать 40 минут, а до станции "Мичуринский проспект" БКЛ можно будет добраться за 23 минуты. "Аэропорт Внуково" станет конечной станцией Солнцевской линии столичного метрополитена.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин (слева) участвует в техническом запуске движения по участку Троицкой линии Московского метро от станции "ЗИЛ" до станции "Новаторская". На участке закончены основные строительные работы четырех станций, три из которых имеют пересадки на другие линии. Запустить движение для пассажиров планируется через три месяца.
Мэр столицы также отметил, что в городе продолжается активное развитие метрополитена. В сентябре 2025 года было завершено строительство основного участка Троицкой линии от станции ЗИЛ до Коммунарки. Активно ведется сооружение Рублево-Архангельской линии метро, строительство Бирюлевской линии, а также станций Гольяново, Достоевская.