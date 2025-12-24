Собянин рассказал о планах по продлению Филевской линии метро

Мэр Москвы Сергей Собянин (слева) участвует в техническом запуске движения по участку Троицкой линии Московского метро от станции "ЗИЛ" до станции "Новаторская". На участке закончены основные строительные работы четырех станций, три из которых имеют пересадки на другие линии. Запустить движение для пассажиров планируется через три месяца.