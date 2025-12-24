Рейтинг@Mail.ru
Собянин рассказал о планах по продлению Филевской линии метро
15:52 24.12.2025
Собянин рассказал о планах по продлению Филевской линии метро
Филевскую линию метро в Москве планируется продлить, идет проектирование, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 24.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия станции московского метрополитена
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия станции московского метрополитена. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Филевскую линию метро в Москве планируется продлить, идет проектирование, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Уже сегодня мы вплотную ведем разработку перспективных планов развития метрополитена. В частности, намечаем продление Филевской линии, что даст дополнительный импульс развития Можайского района, инновационного центра "Сколково", - сказал Собянин в ходе своего отчета перед депутатами Мосгордумы.
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкНовая станции метро "Новаторская" южного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена.
Новая станции метро Новаторская южного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена
Новая станции метро "Новаторская" южного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена.
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
1 из 5
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЭскалатор станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии Московского метро. 1 марта заработали девять последних станций и Большая кольцевая линия (БКЛ) полностью открылась для пассажиров.
Эскалатор станции Марьина Роща Большой кольцевой линии Московского метро
Эскалатор станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии Московского метро. 1 марта заработали девять последних станций и Большая кольцевая линия (БКЛ) полностью открылась для пассажиров.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 5
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин на пленарной сессии Московского урбанистического форума - 2023.
Мэр Москвы Сергей Собянин на пленарной сессии Московского урбанистического форума - 2023
Мэр Москвы Сергей Собянин на пленарной сессии Московского урбанистического форума - 2023.
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
3 из 5
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкТурникеты на станции "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии метро. После открытия станции путь от "Делового центра" до Внуково будет занимать 40 минут, а до станции "Мичуринский проспект" БКЛ можно будет добраться за 23 минуты. "Аэропорт Внуково" станет конечной станцией Солнцевской линии столичного метрополитена.
Турникеты на станции Аэропорт Внуково Солнцевской линии метро
Турникеты на станции "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии метро. После открытия станции путь от "Делового центра" до Внуково будет занимать 40 минут, а до станции "Мичуринский проспект" БКЛ можно будет добраться за 23 минуты. "Аэропорт Внуково" станет конечной станцией Солнцевской линии столичного метрополитена.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
4 из 5
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин (слева) участвует в техническом запуске движения по участку Троицкой линии Московского метро от станции "ЗИЛ" до станции "Новаторская". На участке закончены основные строительные работы четырех станций, три из которых имеют пересадки на другие линии. Запустить движение для пассажиров планируется через три месяца.
Мэр Москвы Сергей Собянин участвует в техническом запуске движения по участку Троицкой линии Московского метро от станции ЗИЛ до станции Новаторская
Мэр Москвы Сергей Собянин (слева) участвует в техническом запуске движения по участку Троицкой линии Московского метро от станции "ЗИЛ" до станции "Новаторская". На участке закончены основные строительные работы четырех станций, три из которых имеют пересадки на другие линии. Запустить движение для пассажиров планируется через три месяца.
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
5 из 5
Новая станции метро "Новаторская" южного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена.
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
1 из 5
Эскалатор станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии Московского метро. 1 марта заработали девять последних станций и Большая кольцевая линия (БКЛ) полностью открылась для пассажиров.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 5
Мэр Москвы Сергей Собянин на пленарной сессии Московского урбанистического форума - 2023.
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
3 из 5
Турникеты на станции "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии метро. После открытия станции путь от "Делового центра" до Внуково будет занимать 40 минут, а до станции "Мичуринский проспект" БКЛ можно будет добраться за 23 минуты. "Аэропорт Внуково" станет конечной станцией Солнцевской линии столичного метрополитена.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
4 из 5
Мэр Москвы Сергей Собянин (слева) участвует в техническом запуске движения по участку Троицкой линии Московского метро от станции "ЗИЛ" до станции "Новаторская". На участке закончены основные строительные работы четырех станций, три из которых имеют пересадки на другие линии. Запустить движение для пассажиров планируется через три месяца.
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
5 из 5
Мэр столицы также отметил, что в городе продолжается активное развитие метрополитена. В сентябре 2025 года было завершено строительство основного участка Троицкой линии от станции ЗИЛ до Коммунарки. Активно ведется сооружение Рублево-Архангельской линии метро, строительство Бирюлевской линии, а также станций Гольяново, Достоевская.
Собянин подвел итоги строительства метро в Москве в 2025 году
Вчера, 11:15
 
МоскваМожайский районЗИЛСергей СобянинСколковоМосковская городская думаОтчет Сергея Собянина перед Мосгордумой — 2025
 
 
