Собянин рассказал о тестировании беспилотных технологий в метро

Турникеты на станции "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии метро. После открытия станции путь от "Делового центра" до Внуково будет занимать 40 минут, а до станции "Мичуринский проспект" БКЛ можно будет добраться за 23 минуты. "Аэропорт Внуково" станет конечной станцией Солнцевской линии столичного метрополитена.