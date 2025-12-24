Собянин рассказал о тестировании беспилотных технологий в метро

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Беспилотные технологии начинают тестировать в московском метро, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
В среду Собянин выступает на пленарном заседании с ежегодным отчетом перед Мосгордумой.
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкНовая станции метро "Новаторская" южного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена.
Новая станции метро "Новаторская" южного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЭскалатор станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии Московского метро. 1 марта заработали девять последних станций и Большая кольцевая линия (БКЛ) полностью открылась для пассажиров.
Эскалатор станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии Московского метро. 1 марта заработали девять последних станций и Большая кольцевая линия (БКЛ) полностью открылась для пассажиров.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкТурникеты на станции "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии метро. После открытия станции путь от "Делового центра" до Внуково будет занимать 40 минут, а до станции "Мичуринский проспект" БКЛ можно будет добраться за 23 минуты. "Аэропорт Внуково" станет конечной станцией Солнцевской линии столичного метрополитена.
Турникеты на станции "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии метро. После открытия станции путь от "Делового центра" до Внуково будет занимать 40 минут, а до станции "Мичуринский проспект" БКЛ можно будет добраться за 23 минуты. "Аэропорт Внуково" станет конечной станцией Солнцевской линии столичного метрополитена.
"Одновременно мы начинаем тестирование беспилотных технологий и на московском метрополитене. Для снижения негативного воздействия транспорт на окружающую среду правительства Москвы и впредь будет стимулировать электрификацию как общественного, так и личного транспорта", - сказал Собянин.