Рейтинг@Mail.ru
Собянин рассказал о тестировании беспилотных технологий в метро - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:29 24.12.2025 (обновлено: 15:47 24.12.2025)
https://ria.ru/20251224/sobyanin-2064376515.html
Собянин рассказал о тестировании беспилотных технологий в метро
Собянин рассказал о тестировании беспилотных технологий в метро - РИА Новости, 24.12.2025
Собянин рассказал о тестировании беспилотных технологий в метро
Беспилотные технологии начинают тестировать в московском метро, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T15:29:00+03:00
2025-12-24T15:47:00+03:00
сергей собянин
отчет сергея собянина перед мосгордумой — 2025
москва
московская городская дума
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028465320_0:0:2805:1579_1920x0_80_0_0_965d4db59e0340da6f9040aa9d36fb88.jpg
https://ria.ru/20251224/moskva-2064368326.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028465320_76:0:2805:2047_1920x0_80_0_0_9b0c2c75f6c153a6605dbb87506cb653.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей собянин, отчет сергея собянина перед мосгордумой — 2025, москва, московская городская дума, общество
Сергей Собянин, Отчет Сергея Собянина перед Мосгордумой — 2025, Москва, Московская городская дума, Общество
Собянин рассказал о тестировании беспилотных технологий в метро

Собянин рассказал о тестировании беспилотных технологий в московском метро

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Беспилотные технологии начинают тестировать в московском метро, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
В среду Собянин выступает на пленарном заседании с ежегодным отчетом перед Мосгордумой.
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкНовая станции метро "Новаторская" южного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена.
Новая станции метро Новаторская южного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена
Новая станции метро "Новаторская" южного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена.
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
1 из 3
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЭскалатор станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии Московского метро. 1 марта заработали девять последних станций и Большая кольцевая линия (БКЛ) полностью открылась для пассажиров.
Эскалатор станции Марьина Роща Большой кольцевой линии Московского метро
Эскалатор станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии Московского метро. 1 марта заработали девять последних станций и Большая кольцевая линия (БКЛ) полностью открылась для пассажиров.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 3
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкТурникеты на станции "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии метро. После открытия станции путь от "Делового центра" до Внуково будет занимать 40 минут, а до станции "Мичуринский проспект" БКЛ можно будет добраться за 23 минуты. "Аэропорт Внуково" станет конечной станцией Солнцевской линии столичного метрополитена.
Турникеты на станции Аэропорт Внуково Солнцевской линии метро
Турникеты на станции "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии метро. После открытия станции путь от "Делового центра" до Внуково будет занимать 40 минут, а до станции "Мичуринский проспект" БКЛ можно будет добраться за 23 минуты. "Аэропорт Внуково" станет конечной станцией Солнцевской линии столичного метрополитена.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
3 из 3
Новая станции метро "Новаторская" южного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена.
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
1 из 3
Эскалатор станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии Московского метро. 1 марта заработали девять последних станций и Большая кольцевая линия (БКЛ) полностью открылась для пассажиров.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 3
Турникеты на станции "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии метро. После открытия станции путь от "Делового центра" до Внуково будет занимать 40 минут, а до станции "Мичуринский проспект" БКЛ можно будет добраться за 23 минуты. "Аэропорт Внуково" станет конечной станцией Солнцевской линии столичного метрополитена.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
3 из 3
"Одновременно мы начинаем тестирование беспилотных технологий и на московском метрополитене. Для снижения негативного воздействия транспорт на окружающую среду правительства Москвы и впредь будет стимулировать электрификацию как общественного, так и личного транспорта", - сказал Собянин.
Мэр Москвы Сергей Собянин выступает с ежегодным отчетом о результатах деятельности правительства столицы на заседании Московской городской думы - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Собянин в отчете перед Мосгордумой рассказал о развитии Москвы
Вчера, 15:11
 
Сергей СобянинОтчет Сергея Собянина перед Мосгордумой — 2025МоскваМосковская городская думаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала