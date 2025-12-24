Рейтинг@Mail.ru
Собянин рассказал о запуске новых фармацевтических заводов в Москве - РИА Новости, 24.12.2025
17:43 24.12.2025
Собянин рассказал о запуске новых фармацевтических заводов в Москве
Собянин рассказал о запуске новых фармацевтических заводов в Москве - РИА Новости, 24.12.2025
Собянин рассказал о запуске новых фармацевтических заводов в Москве
Фармацевтика Москвы развивается очень активно, в ближайшие четыре-пять лет в столице планируется ввести еще десяток фармацевтических заводов, заявил мэр Москвы... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T17:43:00+03:00
2025-12-24T17:43:00+03:00
экономика
москва
сергей собянин
отчет сергея собянина перед мосгордумой — 2025
экономика, москва, сергей собянин, отчет сергея собянина перед мосгордумой — 2025
Экономика, Москва, Сергей Собянин, Отчет Сергея Собянина перед Мосгордумой — 2025
Собянин рассказал о запуске новых фармацевтических заводов в Москве

Собянин: в ближайшие 4-5 лет в Москве введут новые фармацевтические заводы

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Фармацевтика Москвы развивается очень активно, в ближайшие четыре-пять лет в столице планируется ввести еще десяток фармацевтических заводов, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Фармацевтика Москвы развивается очень активно. Мы вводим десятки новых заводов. Количество заводов мало о чем говорит. Важна мощность этих заводов, площади производства. В настоящее время построили порядка 190 тысяч площадей", - сказал Собянин.
"В ближайшие четыре-пять лет планируем ввести еще десяток заводов площадью 200 тысяч квадратных метров, высокотехнологичных площадей, насыщенных. Сегодня мы занимаем второе место в нашей стране по объему фарминдустрии. Планируем занять первое место. Такая амбициозная задача. Надеюсь, что у нас это получится", - добавил мэр.
Он отметил, что офсетные контракты дали серьезный толчок и обратили внимание фарминдустрии на площадку Москвы, привлекли инвесторов. Но помимо этого, столица также предоставляет площади в особой экономической зоне для этого строительства. В настоящее время, если брать городские закупки, уже закупается порядка 80% отечественных препаратов.
"Под 90% жизненно важных лекарств также являются отечественными, в том числе и в области онкологии. Это благодаря активному развитию отечественной фарминдустрии на московской площадке. Я думаю, что для многих стран это очень важно. Это высокий показатель национальной безопасности и собственной фармацевтической промышленности. Будем дальше это развивать", - сказал мэр.
ЭкономикаМоскваСергей СобянинОтчет Сергея Собянина перед Мосгордумой — 2025
 
 
Заголовок открываемого материала