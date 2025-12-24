Собянин рассказал о запуске новых фармацевтических заводов в Москве

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Фармацевтика Москвы развивается очень активно, в ближайшие четыре-пять лет в столице планируется ввести еще десяток фармацевтических заводов, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Фармацевтика Москвы развивается очень активно. Мы вводим десятки новых заводов. Количество заводов мало о чем говорит. Важна мощность этих заводов, площади производства. В настоящее время построили порядка 190 тысяч площадей", - сказал Собянин

"В ближайшие четыре-пять лет планируем ввести еще десяток заводов площадью 200 тысяч квадратных метров, высокотехнологичных площадей, насыщенных. Сегодня мы занимаем второе место в нашей стране по объему фарминдустрии. Планируем занять первое место. Такая амбициозная задача. Надеюсь, что у нас это получится", - добавил мэр.

Он отметил, что офсетные контракты дали серьезный толчок и обратили внимание фарминдустрии на площадку Москвы, привлекли инвесторов. Но помимо этого, столица также предоставляет площади в особой экономической зоне для этого строительства. В настоящее время, если брать городские закупки, уже закупается порядка 80% отечественных препаратов.