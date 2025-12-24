Рейтинг@Mail.ru
Большинство построенного в столице жилья покупают москвичи, заявил Собянин - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:41 24.12.2025 (обновлено: 16:44 24.12.2025)
https://ria.ru/20251224/sobjanin-2064406089.html
Большинство построенного в столице жилья покупают москвичи, заявил Собянин
Большинство построенного в столице жилья покупают москвичи, заявил Собянин - РИА Новости, 24.12.2025
Большинство построенного в столице жилья покупают москвичи, заявил Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 80% всех построенных объектов в столице покупается москвичами, а оставшаяся часть - в основном жителями Подмосковья. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T16:41:00+03:00
2025-12-24T16:44:00+03:00
жилье
москва
московская область (подмосковье)
сергей собянин
московская городская дума
отчет сергея собянина перед мосгордумой — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918405179_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6a0ea28ff5ea5ec381867ad73bd89b9e.jpg
https://ria.ru/20251224/sobjanin-2064401933.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918405179_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d78d8ef98f25b0b4ee641f743028db0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, москва, московская область (подмосковье), сергей собянин, московская городская дума, отчет сергея собянина перед мосгордумой — 2025
Жилье, Москва, Московская область (Подмосковье), Сергей Собянин, Московская городская дума, Отчет Сергея Собянина перед Мосгордумой — 2025
Большинство построенного в столице жилья покупают москвичи, заявил Собянин

Собянин: 80% построенных в столице объектов покупается москвичами

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтроительство жилья
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Строительство жилья. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 80% всех построенных объектов в столице покупается москвичами, а оставшаяся часть - в основном жителями Подмосковья.
В среду Собянин выступает на пленарном заседании с ежегодным отчетом перед Мосгордумой.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПраздничная иллюминация на Поклонной горе в Москве.
Предновогодняя Москва
Праздничная иллюминация на Поклонной горе в Москве.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
1 из 5
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкНовая эстакада через Варшавское шоссе со съездом на улицу Маршала Савицкого в Щербинке.
Новая эстакада через Варшавское шоссе со съездом на улицу Маршала Савицкого в Щербинке
Новая эстакада через Варшавское шоссе со съездом на улицу Маршала Савицкого в Щербинке.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
2 из 5
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкОтдыхающие в новогодние праздники на катке в Москве.
Отдыхающие в новогодние праздники на катке в Москве
Отдыхающие в новогодние праздники на катке в Москве.
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
3 из 5
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГорожане на улице Забелина в Москве.
Горожане на улице Забелина в Москве
Горожане на улице Забелина в Москве.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
4 из 5
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие на Поклонной горе в Москве.
Первый снег в Москве и Санкт-Петербурге
Прохожие на Поклонной горе в Москве.
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
5 из 5
Праздничная иллюминация на Поклонной горе в Москве.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
1 из 5
Новая эстакада через Варшавское шоссе со съездом на улицу Маршала Савицкого в Щербинке.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
2 из 5
Отдыхающие в новогодние праздники на катке в Москве.
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
3 из 5
Горожане на улице Забелина в Москве.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
4 из 5
Прохожие на Поклонной горе в Москве.
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
5 из 5
"Все это имеет свою рыночную стоимость - 80% всего, что построено в Москве, покупается москвичами. Оставшуюся большую часть - жителями Подмосковья, которые многие так тесно переплетены с москвичами, что невозможно понять, где заканчивается Москва, а где начинается Московская область", - сказал Собянин.
Он отметил, что разница в капитализации квартиры в хрущевке и в новом доме, построенном по программе по реновации, составляет от 50 до 70%.
Прохожие на территории Московского международного делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Собянин рассказал о развитии в Москве концепции 15-минутного города
Вчера, 16:24
 
ЖильеМоскваМосковская область (Подмосковье)Сергей СобянинМосковская городская думаОтчет Сергея Собянина перед Мосгордумой — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала