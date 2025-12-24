Большинство построенного в столице жилья покупают москвичи, заявил Собянин

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 80% всех построенных объектов в столице покупается москвичами, а оставшаяся часть - в основном жителями Подмосковья.
В среду Собянин выступает на пленарном заседании с ежегодным отчетом перед Мосгордумой.
"Все это имеет свою рыночную стоимость - 80% всего, что построено в Москве, покупается москвичами. Оставшуюся большую часть - жителями Подмосковья, которые многие так тесно переплетены с москвичами, что невозможно понять, где заканчивается Москва, а где начинается Московская область", - сказал Собянин.
Он отметил, что разница в капитализации квартиры в хрущевке и в новом доме, построенном по программе по реновации, составляет от 50 до 70%.