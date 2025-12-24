Большинство построенного в столице жилья покупают москвичи, заявил Собянин

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 80% всех построенных объектов в столице покупается москвичами, а оставшаяся часть - в основном жителями Подмосковья.

Новая эстакада через Варшавское шоссе со съездом на улицу Маршала Савицкого в Щербинке.

Он отметил, что разница в капитализации квартиры в хрущевке и в новом доме, построенном по программе по реновации, составляет от 50 до 70%.