Собянин рассказал о развитии в Москве концепции 15-минутного города

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реализации в Москве концепции 15-минутного города и переходу к реализации комплексной программы градостроительного развития Москвы.

В среду Собянин на пленарном заседании выступает с ежегодным отчетом перед Мосгордумой

"Было введено свыше 47 миллионов квадратных метров промышленных цехов, технопарков, торговых, офисных зданий и других мест приложения труда, что позволило создать два миллиона новых рабочих мест, главным образом, за пределами центральной части города, что улучшило распределение рабочих мест по спальным округам, районам, что очень важно с точки зрения и трафика, и доступности до мест работы горожан", - сказал он.

Помимо этого, выросла не только обеспеченность рабочими местами в большинстве районов Москвы , продуктовыми магазинами в пешей доступности сегодня уже обеспечены 97% москвичей, отметил мэр.

"Если говорить о более широком выборе продовольственных, непродовольственных товаров, то купить их рядом с домом могут уже 83% горожан. В результате мы сделали большой шаг к так называемому 15-минутному городу, когда в шаговой доступности можно получить основные сервисы, основные услуги, 15-минутная транспортная доступность, работа. Сегодня от отдельных проектов мы переходим к реализации комплексной программы градостроительного развития Москвы", - сказал Собянин.

Мэр Москвы отметил, что город - живой развивающийся организм, и на его теле не должно быть уродливых пятен в виде заброшенных и депрессивных территорий.