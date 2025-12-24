Рейтинг@Mail.ru
Собянин рассказал о развитии в Москве концепции 15-минутного города - РИА Новости, 24.12.2025
16:24 24.12.2025 (обновлено: 16:37 24.12.2025)
Собянин рассказал о развитии в Москве концепции 15-минутного города
Собянин рассказал о развитии в Москве концепции 15-минутного города

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реализации в Москве концепции 15-минутного города и переходу к реализации комплексной программы градостроительного развития Москвы.
В среду Собянин на пленарном заседании выступает с ежегодным отчетом перед Мосгордумой.
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкНовая станции метро "Новаторская" южного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена.
Новая станции метро "Новаторская" южного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена.
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкНовая эстакада через Варшавское шоссе со съездом на улицу Маршала Савицкого в Щербинке.
Новая эстакада через Варшавское шоссе со съездом на улицу Маршала Савицкого в Щербинке.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРечное электрическое судно у Южного речного порта на Москве-реке. В Москве началось тестирование пяти новых понтонных причалов, которые должны будут обеспечить круглогодичные регулярные перевозки на электрических пассажирских судах на речных маршрутах по Москве-реке. К 2024 году пассажирский флот Москвы будет полностью укомплектован - он будет состоять из 21 судна, будут построены 23 причала нового типа, шесть зарядок и два пункта базирования флота.
Речное электрическое судно у Южного речного порта на Москве-реке. В Москве началось тестирование пяти новых понтонных причалов, которые должны будут обеспечить круглогодичные регулярные перевозки на электрических пассажирских судах на речных маршрутах по Москве-реке. К 2024 году пассажирский флот Москвы будет полностью укомплектован - он будет состоять из 21 судна, будут построены 23 причала нового типа, шесть зарядок и два пункта базирования флота.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкТрамваи "Львенок-Москва" в Москве. В городе запустили регулярное трамвайное движение по Трифоновской улице до Рижской площади. Движения трамваев на данном участке не было с ноября 1995 года. По этому маршруту будут курсировать современные трамваи "Львенок-Москва". Они оснащены системой автономного хода, что позволяет им ехать не менее четырех километров без контактной сети, на аккумуляторах.
Трамваи "Львенок-Москва" в Москве. В городе запустили регулярное трамвайное движение по Трифоновской улице до Рижской площади. Движения трамваев на данном участке не было с ноября 1995 года. По этому маршруту будут курсировать современные трамваи "Львенок-Москва". Они оснащены системой автономного хода, что позволяет им ехать не менее четырех километров без контактной сети, на аккумуляторах.
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПациентка в холле новой поликлиники в районе Свиблово. Новая поликлиника, которая будет принимать взрослых и детей, открылась на северо-востоке Москвы в феврале. Медицинскую помощь по новому московскому стандарту в данной поликлинике смогут получать 65 тыс. взрослых и детей. Всего за пять лет в Москве планируют обновить более двухсот поликлиник.
Пациентка в холле новой поликлиники в районе Свиблово. Новая поликлиника, которая будет принимать взрослых и детей, открылась на северо-востоке Москвы в феврале. Медицинскую помощь по новому московскому стандарту в данной поликлинике смогут получать 65 тыс. взрослых и детей. Всего за пять лет в Москве планируют обновить более двухсот поликлиник.
"Было введено свыше 47 миллионов квадратных метров промышленных цехов, технопарков, торговых, офисных зданий и других мест приложения труда, что позволило создать два миллиона новых рабочих мест, главным образом, за пределами центральной части города, что улучшило распределение рабочих мест по спальным округам, районам, что очень важно с точки зрения и трафика, и доступности до мест работы горожан", - сказал он.
Помимо этого, выросла не только обеспеченность рабочими местами в большинстве районов Москвы, продуктовыми магазинами в пешей доступности сегодня уже обеспечены 97% москвичей, отметил мэр.
"Если говорить о более широком выборе продовольственных, непродовольственных товаров, то купить их рядом с домом могут уже 83% горожан. В результате мы сделали большой шаг к так называемому 15-минутному городу, когда в шаговой доступности можно получить основные сервисы, основные услуги, 15-минутная транспортная доступность, работа. Сегодня от отдельных проектов мы переходим к реализации комплексной программы градостроительного развития Москвы", - сказал Собянин.
Мэр Москвы отметил, что город - живой развивающийся организм, и на его теле не должно быть уродливых пятен в виде заброшенных и депрессивных территорий.
"С помощью программы КРТ мы построим на их месте современные, комфортные городские районы. Масштаб огромен, на сегодня разработаны концепции порядка 400 таких проектов, которые позволят построить свыше 70 миллионов квадратных метров недвижимости, создать около миллиона новых рабочих мест. Новые квартиры, новые школы, поликлиники, спортивные комплексы, новые рабочие места - и все это, собственно, в черте обжитого города. Не где-то там на выселках, а в городе", - подчеркнул Собянин.
Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия станции Новаторская южного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Собянин подвел итоги строительства метро в Москве в 2025 году
