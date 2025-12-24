https://ria.ru/20251224/sobjanin-2064378944.html
Собянин рассказал о числе жителей Москвы, участвующих в СВО
Собянин рассказал о числе жителей Москвы, участвующих в СВО - РИА Новости, 24.12.2025
Собянин рассказал о числе жителей Москвы, участвующих в СВО
Тысячи москвичей находятся на линии боевого соприкосновения, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T15:35:00+03:00
2025-12-24T15:35:00+03:00
2025-12-24T15:45:00+03:00
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Тысячи москвичей находятся на линии боевого соприкосновения, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Тысячи москвичей находятся на линии боевого соприкосновения, охраняют небо над столицей, помогают жителям Донецка, Луганска и других пострадавших регионов", - сказал Собянин в ходе своего ежегодного отчета перед Мосгордумой.
Он добавил, что москвичи также производят продукцию, необходимую для армии России, трудятся в госпиталях для раненых бойцов и оказывают огромную добровольческую помощь.
"От всей души хочу поблагодарить каждого из них за мужество, стойкость и готовность внести свой вклад в общее дело", - заключил мэр.