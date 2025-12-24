Рейтинг@Mail.ru
Собянин рассказал о числе жителей Москвы, участвующих в СВО
15:35 24.12.2025 (обновлено: 15:45 24.12.2025)
Собянин рассказал о числе жителей Москвы, участвующих в СВО
Тысячи москвичей находятся на линии боевого соприкосновения, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 24.12.2025
отчет сергея собянина перед мосгордумой — 2025
донецк, луганск, россия, сергей собянин, московская городская дума, отчет сергея собянина перед мосгордумой — 2025
Донецк, Луганск, Россия, Сергей Собянин, Московская городская дума, Отчет Сергея Собянина перед Мосгордумой — 2025
Мэр Москвы Сергей Собянин выступает с ежегодным отчётом о результатах деятельности Правительства Москвы на заседании Московской городской Думы
Мэр Москвы Сергей Собянин выступает с ежегодным отчётом о результатах деятельности Правительства Москвы на заседании Московской городской Думы
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Тысячи москвичей находятся на линии боевого соприкосновения, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Тысячи москвичей находятся на линии боевого соприкосновения, охраняют небо над столицей, помогают жителям Донецка, Луганска и других пострадавших регионов", - сказал Собянин в ходе своего ежегодного отчета перед Мосгордумой.
Он добавил, что москвичи также производят продукцию, необходимую для армии России, трудятся в госпиталях для раненых бойцов и оказывают огромную добровольческую помощь.
"От всей души хочу поблагодарить каждого из них за мужество, стойкость и готовность внести свой вклад в общее дело", - заключил мэр.
Донецк, Луганск, Россия, Сергей Собянин, Московская городская дума, Отчет Сергея Собянина перед Мосгордумой — 2025
 
 
