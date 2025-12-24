Собянин рассказал о числе жителей Москвы, участвующих в СВО

Мэр Москвы Сергей Собянин выступает с ежегодным отчётом о результатах деятельности Правительства Москвы на заседании Московской городской Думы

Мэр Москвы Сергей Собянин выступает с ежегодным отчётом о результатах деятельности Правительства Москвы на заседании Московской городской Думы

© Фото : Глазами Шапошникова/Telegram Мэр Москвы Сергей Собянин выступает с ежегодным отчётом о результатах деятельности Правительства Москвы на заседании Московской городской Думы

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Тысячи москвичей находятся на линии боевого соприкосновения, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Тысячи москвичей находятся на линии боевого соприкосновения, охраняют небо над столицей, помогают жителям Донецка, Луганска и других пострадавших регионов", - сказал Собянин в ходе своего ежегодного отчета перед Мосгордумой.

Он добавил, что москвичи также производят продукцию, необходимую для армии России, трудятся в госпиталях для раненых бойцов и оказывают огромную добровольческую помощь.