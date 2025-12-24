Рейтинг@Mail.ru
Собянин назвал Москву безусловным лидером страны по развитию ИИ - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:33 24.12.2025 (обновлено: 15:45 24.12.2025)
https://ria.ru/20251224/sobjanin-2064378180.html
Собянин назвал Москву безусловным лидером страны по развитию ИИ
Собянин назвал Москву безусловным лидером страны по развитию ИИ - РИА Новости, 24.12.2025
Собянин назвал Москву безусловным лидером страны по развитию ИИ
Москва является безусловным лидером страны по развитию искусственного интеллекта и цифровых двойников, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T15:33:00+03:00
2025-12-24T15:45:00+03:00
технологии
москва
россия
сергей собянин
московская городская дума
отчет сергея собянина перед мосгордумой — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0b/1749657736_0:95:2998:1781_1920x0_80_0_0_94e466f8eb17978418c63c55d9f57567.jpg
https://ria.ru/20251224/moskva-2064368326.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0b/1749657736_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_afe303077e62f2babcaafab6275e886c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, москва, россия, сергей собянин, московская городская дума, отчет сергея собянина перед мосгордумой — 2025
Технологии, Москва, Россия, Сергей Собянин, Московская городская дума, Отчет Сергея Собянина перед Мосгордумой — 2025
Собянин назвал Москву безусловным лидером страны по развитию ИИ

Собянин назвал Москву безусловным лидером РФ по развитию ИИ и цифровых двойников

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСергей Собянин
Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Сергей Собянин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Москва является безусловным лидером страны по развитию искусственного интеллекта и цифровых двойников, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
В среду Собянин выступает на пленарном заседании с ежегодным отчетом перед Мосгордумой.
«
"Информационные технологии - еще одна базовая отрасль, без которой невозможен ни технологический суверенитет, ни современная экономика. Москва является безусловным лидером страны в развитии таких направлений, как искусственный интеллект, цифровые двойники физических объектов", - сказал Собянин.
Он отметил, что созданные в Москве медицинские, образовательные и многие другие сервисы используют десятки миллионов людей по всей России. Рост IT за последние пять лет увеличился в два раза, а его доля в городской экономике составляет уже около 10%.
Мэр Москвы Сергей Собянин выступает с ежегодным отчетом о результатах деятельности правительства столицы на заседании Московской городской думы - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Собянин в отчете перед Мосгордумой рассказал о развитии Москвы
Вчера, 15:11
 
ТехнологииМоскваРоссияСергей СобянинМосковская городская думаОтчет Сергея Собянина перед Мосгордумой — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала