https://ria.ru/20251224/sobjanin-2064378180.html
Собянин назвал Москву безусловным лидером страны по развитию ИИ
Собянин назвал Москву безусловным лидером страны по развитию ИИ - РИА Новости, 24.12.2025
Собянин назвал Москву безусловным лидером страны по развитию ИИ
Москва является безусловным лидером страны по развитию искусственного интеллекта и цифровых двойников, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T15:33:00+03:00
2025-12-24T15:33:00+03:00
2025-12-24T15:45:00+03:00
технологии
москва
россия
сергей собянин
московская городская дума
отчет сергея собянина перед мосгордумой — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0b/1749657736_0:95:2998:1781_1920x0_80_0_0_94e466f8eb17978418c63c55d9f57567.jpg
https://ria.ru/20251224/moskva-2064368326.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0b/1749657736_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_afe303077e62f2babcaafab6275e886c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, москва, россия, сергей собянин, московская городская дума, отчет сергея собянина перед мосгордумой — 2025
Технологии, Москва, Россия, Сергей Собянин, Московская городская дума, Отчет Сергея Собянина перед Мосгордумой — 2025
Собянин назвал Москву безусловным лидером страны по развитию ИИ
Собянин назвал Москву безусловным лидером РФ по развитию ИИ и цифровых двойников