Собянин назвал 2025 год для Москвы рекордным по турпотоку

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 2025 год для столицы станет рекордным по турпотоку, число туристов вырастет на 10%.
"Нынешний 2025 год, скорее всего, станет рекордным по туристическому потоку, предварительные оценки – около 26,5 миллионов. Вырастет на 10% и число зарубежных туристов. Мы компенсируем потоки из Европы за счет арабского направления, Индии, Китая и ряда других дружественных стран", - сказал Собянин в ходе своего отчета перед депутатами Мосгордумы.
Мэр столицы также отметил, что из года в год растет экономическая отдача туризма. В 2030 году вклад отрасли в ВРП Москвы увеличится до 6,7%. А индустрия гостеприимства уже сегодня обеспечивает работой сотни тысяч москвичей.
Праздничная иллюминация и новогодние украшения на Лубянской площади в Москве.
Праздничная иллюминация на Поклонной горе в Москве.
Длинный световой тоннель на Тверском бульваре в Москве.
Вид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) в Москве.
