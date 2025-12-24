Рейтинг@Mail.ru
Собянин назвал 2025 год для Москвы рекордным по турпотоку
Туризм
 
15:33 24.12.2025
Собянин назвал 2025 год для Москвы рекордным по турпотоку
Собянин назвал 2025 год для Москвы рекордным по турпотоку
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 2025 год для столицы станет рекордным по турпотоку, число туристов вырастет на 10%.
Собянин назвал 2025 год для Москвы рекордным по турпотоку

Собянин: число туристов в Москве по итогам года вырастет на десять процентов

Турист из Китая гуляет на Красной площади в Москве
Турист из Китая гуляет на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Турист из Китая гуляет на Красной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 2025 год для столицы станет рекордным по турпотоку, число туристов вырастет на 10%.
"Нынешний 2025 год, скорее всего, станет рекордным по туристическому потоку, предварительные оценки – около 26,5 миллионов. Вырастет на 10% и число зарубежных туристов. Мы компенсируем потоки из Европы за счет арабского направления, Индии, Китая и ряда других дружественных стран", - сказал Собянин в ходе своего отчета перед депутатами Мосгордумы.
Мэр столицы также отметил, что из года в год растет экономическая отдача туризма. В 2030 году вклад отрасли в ВРП Москвы увеличится до 6,7%. А индустрия гостеприимства уже сегодня обеспечивает работой сотни тысяч москвичей.
