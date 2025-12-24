Рейтинг@Mail.ru
Собянин подвел итоги строительства метро в Москве в 2025 году - РИА Новости, 24.12.2025
11:15 24.12.2025 (обновлено: 15:45 24.12.2025)
Собянин подвел итоги строительства метро в Москве в 2025 году
Собянин подвел итоги строительства метро в Москве в 2025 году
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия станции "Новаторская" южного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена
Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия станции "Новаторская" южного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги строительства метро в Москве 2025 года и рассказал о планах на 2026 год.
"До новогодних праздников остались считанные дни, время подводить итоги 2025 года и строить планы на 2026-й. Начну с метро, в развитии которого произошло немало важных событий", - написал Собянин в личном блоге.
Он отметил, что в сентябре завершилось строительство первого этапа Троицкой линии протяженностью 27 километров с 11 станциями и пятью пересадочными узлами. Поездки стали удобнее для сотен тысяч москвичей, проживающих на юго-западе и в ТиНАО.
"Одновременно приступили ко второму этапу строительства - южный участок Троицкой линии будет включать шесть станций: "Сосенки", "Ракитки", "Десна", "Кедровая", "Ватутинки" и "Троицк".
Когда в 2029 году изумрудная линия будет полностью готова - а это более 43 километров - транспортная доступность улучшится почти для двух миллионов человек", - подчеркнул Собянин.
Мэр уточнил, что в активной фазе находится строительство новой Рублево-Архангельской линии метро. В следующем году планируется открыть движение от "Делового центра" до "Бульвара Генерала Карбышева". В состав первого пускового участка протяженностью 8,7 километра войдут пять станций: "Деловой центр", "Шелепиха", "Звенигородская", "Народное Ополчение" и "Бульвар Генерала Карбышева".
"Станции "Деловой центр" и "Шелепиха" ранее работали на Большой кольцевой линии. Для их интеграции в новый радиус тоннели расширили с 6 до 10 метров и сделали сбойку с новым участком. Из-за сложных геологических условий часть пути от "Звенигородской", около 350 метров, прошел щит "София", а еще почти столько же метростроители проложили горным способом при помощи небольших проходческих комбайнов, ручных буров и других средств малой механизации", - рассказал Собянин.
Он отметил, что еще пять станций - "Серебряный Бор", "Строгино", "Липовая Роща", "Рублево-Архангельское" и "Ильинская" - на графитовой ветке откроются в 2027 году. С учетом перспективных станций "Красногорск" и "Изумрудные холмы" Рублево-Архангельская линия протянется почти на 28 километров с 12 станциями - от "Москва-Сити" до Красногорска в Московской области.
"Знаковым событием прошедшего лета стало начало строительства Бирюлевской линии метро. Первый участок будет включать четыре станции. "ЗИЛ", "Остров Мечты" и "Кленовый бульвар" сейчас активно строим, а к работам на "Курьяново" скоро приступим. Первых пассажиров они примут в 2028 году", - подчеркнул мэр.
Он уточнил, что еще через год на новой линии заработают станции "Москворечье", "Луганская", "Каспийская", "Липецкая", "Лебедянская", "Бирюлево". Строить их начнут в ближайшее время. Метро впервые придет в районы Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное - это кардинально улучшит транспортную доступность для сотен тысяч москвичей. Бирюлевская линия протянется на 22,2 километра, всего на ней будет 10 станций.
"Летом начали строительство продления Арбатско-Покровской линии - открытие станции "Гольяново" запланировано на 2028 год. В 2030 году на карте московского метро появятся две новые станции на действующих ветках - "Южный порт" (Люблинско‑Дмитровская линия) и "Достоевская" (Кольцевая линия).
Строительство "Достоевской", которая станет первой новой станцией на Кольцевой за более чем 70 лет, находится в активной фазе: готовность объекта - 40%. Ее открытие улучшит транспортную доступность трех центральных районов Москвы - Мещанского, Тверского и Марьиной Рощи", - отметил Собянин.
Мэр подчеркнул, что станция "Южный порт" находится на этапе проектирования. Для новых поездов метро в 2025 году открыли сразу два электродепо - "Столбово" и "Южное". "Столбово" (первое электродепо в ТиНАО) обслуживает Троицкую линию, а позже переключится и на Сокольническую. "Южное" (для Замоскворецкой линии) вместе с ранее введенным депо "Братеево" сформировало крупнейший в стране комплекс по обслуживанию и ремонту вагонов.
"В ближайшие годы планируем построить еще три электродепо: "Ильинское" (в 2027 году для Рублево-Архангельской линии), а также "Троицкое" и "Бирюлевское" (открытие - 2029 год). Параллельно со строительством транспортной инфраструктуры благоустраиваем прилегающие к станциям территории. Например, в этом году работы велись на территориях у четырех новых станций метро Троицкой линии", - рассказал Собянин.
Он добавил, что между станциями "Рассказовка" и "Пыхтино" Солнцевской линии благоустроили часть парка: высадили около 150 деревьев и более 1,3 тысячи кустарников, разбили газон площадью свыше пяти тысяч квадратных метров, проложили пешеходные дорожки и разместили новые малые архитектурные формы.
"Одним словом, продолжаем активное строительство метро", - заключил мэр.
