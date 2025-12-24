Собянин подвел итоги строительства метро в Москве в 2025 году

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги строительства метро в Москве 2025 года и рассказал о планах на 2026 год.

"До новогодних праздников остались считанные дни, время подводить итоги 2025 года и строить планы на 2026-й. Начну с метро, в развитии которого произошло немало важных событий", - написал Собянин в личном блоге.

Он отметил, что в сентябре завершилось строительство первого этапа Троицкой линии протяженностью 27 километров с 11 станциями и пятью пересадочными узлами. Поездки стали удобнее для сотен тысяч москвичей, проживающих на юго-западе и в ТиНАО

"Одновременно приступили ко второму этапу строительства - южный участок Троицкой линии будет включать шесть станций: "Сосенки", "Ракитки", "Десна", "Кедровая", "Ватутинки" и "Троицк".

Когда в 2029 году изумрудная линия будет полностью готова - а это более 43 километров - транспортная доступность улучшится почти для двух миллионов человек", - подчеркнул Собянин.

Мэр уточнил, что в активной фазе находится строительство новой Рублево-Архангельской линии метро. В следующем году планируется открыть движение от "Делового центра" до "Бульвара Генерала Карбышева". В состав первого пускового участка протяженностью 8,7 километра войдут пять станций: "Деловой центр", "Шелепиха", "Звенигородская", "Народное Ополчение" и "Бульвар Генерала Карбышева".

"Станции "Деловой центр" и "Шелепиха" ранее работали на Большой кольцевой линии. Для их интеграции в новый радиус тоннели расширили с 6 до 10 метров и сделали сбойку с новым участком. Из-за сложных геологических условий часть пути от "Звенигородской", около 350 метров, прошел щит "София", а еще почти столько же метростроители проложили горным способом при помощи небольших проходческих комбайнов, ручных буров и других средств малой механизации", - рассказал Собянин.

Московской области. Он отметил, что еще пять станций - "Серебряный Бор", "Строгино", "Липовая Роща", "Рублево-Архангельское" и "Ильинская" - на графитовой ветке откроются в 2027 году. С учетом перспективных станций "Красногорск" и "Изумрудные холмы" Рублево-Архангельская линия протянется почти на 28 километров с 12 станциями - от "Москва-Сити" до Красногорска

"Знаковым событием прошедшего лета стало начало строительства Бирюлевской линии метро. Первый участок будет включать четыре станции. " ЗИЛ ", "Остров Мечты" и "Кленовый бульвар" сейчас активно строим, а к работам на "Курьяново" скоро приступим. Первых пассажиров они примут в 2028 году", - подчеркнул мэр.

Он уточнил, что еще через год на новой линии заработают станции "Москворечье", "Луганская", "Каспийская", "Липецкая", "Лебедянская", "Бирюлево". Строить их начнут в ближайшее время. Метро впервые придет в районы Бирюлево Западное Бирюлево Восточное - это кардинально улучшит транспортную доступность для сотен тысяч москвичей. Бирюлевская линия протянется на 22,2 километра, всего на ней будет 10 станций.

"Летом начали строительство продления Арбатско-Покровской линии - открытие станции "Гольяново" запланировано на 2028 год. В 2030 году на карте московского метро появятся две новые станции на действующих ветках - "Южный порт" (Люблинско‑Дмитровская линия) и "Достоевская" (Кольцевая линия).

Строительство "Достоевской", которая станет первой новой станцией на Кольцевой за более чем 70 лет, находится в активной фазе: готовность объекта - 40%. Ее открытие улучшит транспортную доступность трех центральных районов Москвы - Мещанского, Тверского и Марьиной Рощи", - отметил Собянин.

Мэр подчеркнул, что станция "Южный порт" находится на этапе проектирования. Для новых поездов метро в 2025 году открыли сразу два электродепо - "Столбово" и "Южное". "Столбово" (первое электродепо в ТиНАО) обслуживает Троицкую линию, а позже переключится и на Сокольническую. "Южное" (для Замоскворецкой линии) вместе с ранее введенным депо "Братеево" сформировало крупнейший в стране комплекс по обслуживанию и ремонту вагонов.

"В ближайшие годы планируем построить еще три электродепо: "Ильинское" (в 2027 году для Рублево-Архангельской линии), а также "Троицкое" и "Бирюлевское" (открытие - 2029 год). Параллельно со строительством транспортной инфраструктуры благоустраиваем прилегающие к станциям территории. Например, в этом году работы велись на территориях у четырех новых станций метро Троицкой линии", - рассказал Собянин.

Он добавил, что между станциями "Рассказовка" и "Пыхтино" Солнцевской линии благоустроили часть парка: высадили около 150 деревьев и более 1,3 тысячи кустарников, разбили газон площадью свыше пяти тысяч квадратных метров, проложили пешеходные дорожки и разместили новые малые архитектурные формы.