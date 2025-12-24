https://ria.ru/20251224/smi-2064422121.html
NYT: Трамп разместил в Овальном кабинете больше флагов, чем предшественники
NYT: Трамп разместил в Овальном кабинете больше флагов, чем предшественники - РИА Новости, 24.12.2025
NYT: Трамп разместил в Овальном кабинете больше флагов, чем предшественники
Президент США Дональд Трамп разместил в Овальном кабинете Белого дома десять флагов, что в пять раз больше, чем у большинства предыдущих американских лидеров
NYT: Трамп разместил в Овальном кабинете больше флагов, чем предшественники
NYT: Трамп разместил в Овальном кабинете Белого дома десять флагов
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп разместил в Овальном кабинете Белого дома десять флагов, что в пять раз больше, чем у большинства предыдущих американских лидеров, сообщает газета New York Times
.
Трамп
13 декабря заявил, что Овальный кабинет Белого дома - наиболее важный офис в мире.
"Десять флагов выстроились позади стола Resolute - в пять раз больше, чем у большинства предыдущих президентов", - говорится в сообщении издания.
По данным газеты, среди флагов в официальном кабинете Трампа находятся флаги сухопутных войск, морской пехоты, военно-морских и космических сил США
, в то время как у большинства других американских лидеров были только флаг Соединенных Штатов и флаг президента.
После вступления в должность Трамп начал масштабный ремонт в Белом доме, добавил отделку золотом. Из разных ведомств в резиденцию доставили антикварные предметы, которые пришлись по вкусу американскому лидеру. Чтобы построить новый бальный зал, президент снес Западное крыло.
New York Times 1 декабря написала, что бальный зал, согласно предварительному плану расширения Восточного крыла, может превзойти по размерам и Западное крыло, и президентскую резиденцию.