12:02 24.12.2025
СМИ: предложенный Киевом план не включает политику ненападения на Россию
СМИ: предложенный Киевом план не включает политику ненападения на Россию
Киев
Киев - РИА Новости, 24.12.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Киев в предложенном проекте плана по урегулированию не обещает закрепить в украинских законах политику ненападения на РФ, но требует подобных обязательств от Москвы, сообщает телеканал ТСН.
"Россия закрепит политику ненападения в отношении Европы и Украины во всех необходимых законах, всех необходимых документах с ратификацией подавляющим большинством в Госдуме", - утверждается в сообщении телеканала.
При этом аналогичного пункта о необходимости соответствующих законодательных изменений на Украине в предложенном плане нет.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация стала для России вынужденной мерой, поскольку "реагировать другими средствами было невозможно".
Вид на Крым из космоса - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Предложенный Киевом проект плана не признает Крым российским, пишут СМИ
