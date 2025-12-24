Рейтинг@Mail.ru
Атмосфера в штаб-квартире ЕК не похожа на рождественское веселье, пишут СМИ - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:58 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/smi-2064302787.html
Атмосфера в штаб-квартире ЕК не похожа на рождественское веселье, пишут СМИ
Атмосфера в штаб-квартире ЕК не похожа на рождественское веселье, пишут СМИ - РИА Новости, 24.12.2025
Атмосфера в штаб-квартире ЕК не похожа на рождественское веселье, пишут СМИ
Атмосфера в штаб-квартире Еврокомиссии не похожа на рождественское веселье после провала саммита ЕС, там ощущается пустота, пишет издание Politico. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T11:58:00+03:00
2025-12-24T11:58:00+03:00
в мире
украина
венгрия
киев
виктор орбан
еврокомиссия
евросоюз
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_fb45bf779dcd43e62705a7fc181d180c.jpg
https://ria.ru/20251219/es-2063244116.html
украина
венгрия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_dcfb1a448dabf1bc907d745374ffb126.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, венгрия, киев, виктор орбан, еврокомиссия, евросоюз, politico
В мире, Украина, Венгрия, Киев, Виктор Орбан, Еврокомиссия, Евросоюз, Politico
Атмосфера в штаб-квартире ЕК не похожа на рождественское веселье, пишут СМИ

Politico: атмосфера в штаб-квартире ЕК не похожа на рождественское веселье

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Атмосфера в штаб-квартире Еврокомиссии не похожа на рождественское веселье после провала саммита ЕС, там ощущается пустота, пишет издание Politico.
"Это чувство пустоты в Берлаймонте (штаб квартира ЕК - ред.) стало особенно сильным после неудачного саммита ЕС на прошлой неделе", - говорится в публикации.
Как отмечает издание, в штаб-квартире ЕК нет рождественского веселья.
Ранее в Брюсселе завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. По итогам саммита премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет. Решение Евросоюза выдать Киеву кредит из средств европейских налогоплательщиков, а не замороженные российские активы стало политическим ударом для канцлера Германии и главы Еврокомиссии, написала газета Financial Times.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Мелони стала "убийцей" проекта по российским активам, пишет FT
19 декабря, 14:02
 
В миреУкраинаВенгрияКиевВиктор ОрбанЕврокомиссияЕвросоюзPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала