Атмосфера в штаб-квартире ЕК не похожа на рождественское веселье, пишут СМИ

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Атмосфера в штаб-квартире Еврокомиссии не похожа на рождественское веселье после провала саммита ЕС, там ощущается пустота, пишет издание Politico.
Как отмечает издание, в штаб-квартире ЕК нет рождественского веселья.
Ранее в Брюсселе завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. По итогам саммита премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет. Решение Евросоюза выдать Киеву кредит из средств европейских налогоплательщиков, а не замороженные российские активы стало политическим ударом для канцлера Германии и главы Еврокомиссии, написала газета Financial Times.
Мелони стала "убийцей" проекта по российским активам, пишет FT
19 декабря, 14:02