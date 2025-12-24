Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Киев может получить гарантии безопасности по типу пятой статьи НАТО - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:48 24.12.2025 (обновлено: 11:49 24.12.2025)
https://ria.ru/20251224/smi-2064299354.html
СМИ: Киев может получить гарантии безопасности по типу пятой статьи НАТО
СМИ: Киев может получить гарантии безопасности по типу пятой статьи НАТО - РИА Новости, 24.12.2025
СМИ: Киев может получить гарантии безопасности по типу пятой статьи НАТО
Украина может получить гарантии безопасности по типу статьи 5 устава НАТО о коллективной обороне от альянса и стран Европы, передает агентство "Укринформ" со... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T11:48:00+03:00
2025-12-24T11:49:00+03:00
в мире
украина
европа
киев
нато
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937981346_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_188f66cbf30dac27cde5467a54f44586.jpg
https://ria.ru/20251224/plan-2064298154.html
украина
европа
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937981346_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_0b05edfc2e7678511dd253f3756a80a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, европа, киев, нато, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Европа, Киев, НАТО, Мирный план США по Украине
СМИ: Киев может получить гарантии безопасности по типу пятой статьи НАТО

СМИ: Киев может получить гарантии безопасности по типу статьи 5 устава НАТО

© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО в Брюсселе
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Украина может получить гарантии безопасности по типу статьи 5 устава НАТО о коллективной обороне от альянса и стран Европы, передает агентство "Укринформ" со ссылкой на предложенный Киевом проект плана по урегулированию.
"США, НАТО и европейские страны, которые подпишут соглашение, предоставят Украине гарантии безопасности, аналогичные 5 статье", - говорится в публикации.
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Публикуемый СМИ проект украинского плана предполагает членство Киева в ЕС
Вчера, 11:45
 
В миреУкраинаЕвропаКиевНАТОМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала