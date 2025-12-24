https://ria.ru/20251224/smi-2064299354.html
СМИ: Киев может получить гарантии безопасности по типу пятой статьи НАТО
СМИ: Киев может получить гарантии безопасности по типу пятой статьи НАТО
Украина может получить гарантии безопасности по типу статьи 5 устава НАТО о коллективной обороне от альянса и стран Европы, передает агентство "Укринформ" со... РИА Новости, 24.12.2025
