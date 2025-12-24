https://ria.ru/20251224/sk-2064454084.html
После отравления в подмосковном пансионате предъявили обвинение директору
После отравления в подмосковном пансионате предъявили обвинение директору
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Следователи предъявили обвинение гендиректору пансионата в Видном, где произошло массовое отравление постояльцев, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного СК Ольга Врадий.
"Проведены осмотры и обыски, изъята организационная документация, допрошены потерпевшие и обвиняемая. По образцам пищи назначена бактериологическая и химическая экспертизы, а также судебно-медицинские", — рассказала она.
Задержанной предъявили обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следствие намерено вскоре ходатайствовать перед судом об избрании ей меры пресечения.
В минувшую пятницу более 40 постояльцев госпитализировали с симптомами отравления, шестеро из них погибли в течение нескольких дней. По предварительным данным исследований, у пострадавших выявили признаки шигеллеза.
На следующий день Видновский суд приостановил работу учреждения на 90 суток. Там пояснили, что отравление наступило из-за нарушения руководством эпидемиологических требований к организации общественного питания. Сотрудники Роспотребнадзора взяли образцы продуктов и посуды.
Всего в пансионате находились 73 человека, стоимость их пребывания варьировалась от 1,3 до 1,5 тысячи рублей в сутки.