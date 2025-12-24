Рейтинг@Mail.ru
После отравления в подмосковном пансионате предъявили обвинение директору - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:30 24.12.2025 (обновлено: 20:58 24.12.2025)
https://ria.ru/20251224/sk-2064454084.html
После отравления в подмосковном пансионате предъявили обвинение директору
После отравления в подмосковном пансионате предъявили обвинение директору - РИА Новости, 24.12.2025
После отравления в подмосковном пансионате предъявили обвинение директору
Следователи предъявили обвинение гендиректору пансионата в Видном, где произошло массовое отравление постояльцев, сообщила РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T19:30:00+03:00
2025-12-24T20:58:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
ольга врадий
видное
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063428967_0:404:960:944_1920x0_80_0_0_c36684c209af8420eac579d54791d742.jpg
https://ria.ru/20250203/otravleniya-1994199839.html
https://ria.ru/20251222/podmoskove-2063964664.html
московская область (подмосковье)
видное
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063428967_0:307:960:1027_1920x0_80_0_0_45d1dd995f48a81397b8359d2d98d384.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий, видное, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), Ольга Врадий, Видное, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
После отравления в подмосковном пансионате предъявили обвинение директору

СК предъявил обвинение директору пансионата в Видном, где отравились пенсионеры

© Фото : Прокуратура Московской области/TelegramПансионат "Долгожитель" в Видном, где на прошлой неделе произошло массовое отравление
Пансионат Долгожитель в Видном, где на прошлой неделе произошло массовое отравление - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Фото : Прокуратура Московской области/Telegram
Пансионат "Долгожитель" в Видном, где на прошлой неделе произошло массовое отравление
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Следователи предъявили обвинение гендиректору пансионата в Видном, где произошло массовое отравление постояльцев, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного СК Ольга Врадий.
"Проведены осмотры и обыски, изъята организационная документация, допрошены потерпевшие и обвиняемая. По образцам пищи назначена бактериологическая и химическая экспертизы, а также судебно-медицинские", — рассказала она.
Сотрудники СК проводят проверку на месте происшествия, где дети отравились в спортивной школе Мегино-Кангаласского района в Якутии - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Случаи массовых пищевых отравлений в России в 2024-2025 годах
3 февраля, 11:26
Задержанной предъявили обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следствие намерено вскоре ходатайствовать перед судом об избрании ей меры пресечения.
В минувшую пятницу более 40 постояльцев госпитализировали с симптомами отравления, шестеро из них погибли в течение нескольких дней. По предварительным данным исследований, у пострадавших выявили признаки шигеллеза.
На следующий день Видновский суд приостановил работу учреждения на 90 суток. Там пояснили, что отравление наступило из-за нарушения руководством эпидемиологических требований к организации общественного питания. Сотрудники Роспотребнадзора взяли образцы продуктов и посуды.
Всего в пансионате находились 73 человека, стоимость их пребывания варьировалась от 1,3 до 1,5 тысячи рублей в сутки.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
В Подмосковье возбудили дело после отравления нескольких человек карбонарой
22 декабря, 22:03
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)Ольга ВрадийВидноеРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала