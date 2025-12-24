СК заподозрил бизнесмена в уклонение от налогов на семь миллиардов рублей

СУСК РФ по Самарской области в отношении бизнесмена возбудило дела по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем, в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей организованной группой). По ходатайству следствия фигурант судом заключен под стражу.