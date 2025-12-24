Рейтинг@Mail.ru
11:58 24.12.2025
СК заподозрил бизнесмена в уклонение от налогов на семь миллиардов рублей
происшествия
россия
самарская область
следственный комитет россии (ск рф)
самара
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
САРАТОВ, 24 дек - РИА Новости. Самарский бизнесмен арестован по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму порядка 7 миллиардов рублей, он занимался производством табачной продукции, сообщили в СК РФ.
"Уголовное дело было возбуждено по материалам, поступившим из управления федеральной налоговой службы по Самарской области. По версии следствия, в период с 2021 по 2024 год подозреваемый уклонился от уплаты налогов на общую сумму около 7 миллиардов рублей путем предоставления в налоговый орган деклараций с включенными заведомо ложными сведениями без отражения сведений о произведенной и реализованной никотиносодержащей продукции", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В СК РФ добавили, что фигурант легализовал деньги, полученные в результате уклонения от уплаты налогов, купив недвижимость и иное имущество на сумму более 22 миллионов рублей. Также он подозревается в изготовлении поддельных распоряжений о переводе денег подконтрольным юридическим лицам и ИП по фиктивным сделкам.
СУСК РФ по Самарской области в отношении бизнесмена возбудило дела по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем, в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей организованной группой). По ходатайству следствия фигурант судом заключен под стражу.
