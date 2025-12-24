Рейтинг@Mail.ru
СК определит механизм приведения в действие бомбы, взорвавшейся в Москве
09:04 24.12.2025 (обновлено: 09:25 24.12.2025)
СК определит механизм приведения в действие бомбы, взорвавшейся в Москве
СК определит механизм приведения в действие бомбы, взорвавшейся в Москве

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Устанавливается механизм приведения в действие бомбы, убившей двоих полицейских в Москве, допрашиваются свидетели, изучаются камеры видеонаблюдения, сообщили РИА Новости в СК РФ.
Как ранее сообщал СК, следователи устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего на улице Елецкой на юге столицы, в результате которого пострадали сотрудники ДПС. Возбуждено уголовное дело, будет назначен и ряд судебных экспертиз, в том числе взрывотехническая.
"Устанавливается механизм приведения в действие взрывного устройства. Допрашиваются свидетели, изучаются камеры видеонаблюдения", - говорится в сообщении.
