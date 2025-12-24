Главы МИД Сирии и России подчеркнули необходимость стабилизации в САР

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирии Асаад аш-Шибани подчеркнули необходимость консолидации международных и региональных усилий по достижению стабильной обстановки в САР, сообщает МИД РФ.