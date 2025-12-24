https://ria.ru/20251224/siriya-2064373145.html
Главы МИД Сирии и России подчеркнули необходимость стабилизации в САР
Главы МИД Сирии и России подчеркнули необходимость стабилизации в САР - РИА Новости, 24.12.2025
Главы МИД Сирии и России подчеркнули необходимость стабилизации в САР
Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирии Асаад аш-Шибани подчеркнули необходимость консолидации... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T15:20:00+03:00
2025-12-24T15:20:00+03:00
2025-12-24T15:20:00+03:00
в мире
сирия
россия
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064273062_0:282:3071:2009_1920x0_80_0_0_f0726fbaaade8e2ef766fa1bd2c7b18b.jpg
https://ria.ru/20251224/siriya-2064253881.html
сирия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064273062_206:0:2935:2047_1920x0_80_0_0_4a2495530521a0489ead39286dedeae8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, россия, сергей лавров
В мире, Сирия, Россия, Сергей Лавров
Главы МИД Сирии и России подчеркнули необходимость стабилизации в САР
Лавров и Шибани подчеркнули необходимость консолидации ради стабильности в Сирии
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирии Асаад аш-Шибани подчеркнули необходимость консолидации международных и региональных усилий по достижению стабильной обстановки в САР, сообщает МИД РФ.
"Подчеркнута необходимость консолидации международных и региональных усилий, направленных на содействие достижению устойчивой стабилизации обстановки в САР и постконфликтному восстановлению ее экономики", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.