Посол России заявил, что Швейцария подорвала репутацию нейтральной страны

ЖЕНЕВА, 24 дек - РИА Новости. Следуя санкциям Евросоюза против России, Швейцария не только несет экономические потери, но и подрывает свою репутацию нейтральной страны, заявил РИА Новости посол РФ в Берне Сергей Гармонин.

"Конечно, Швейцария сталкивается с упущенными выгодами: это и ёмкий российский рынок, и закрытое российское небо для швейцарских авиакомпаний, что больно бьет по дальнемагистральным рейсам. Но, пожалуй, самый большой вред от антироссийских рестрикций – удар по репутации швейцарского нейтралитета. Реноме нейтральной страны изрядно потускнело – как в глазах России, так и многих других стран", - сказал дипломат.