Посол России заявил, что Швейцария подорвала репутацию нейтральной страны

ЖЕНЕВА, 24 дек - РИА Новости. Следуя санкциям Евросоюза против России, Швейцария не только несет экономические потери, но и подрывает свою репутацию нейтральной страны, заявил РИА Новости посол РФ в Берне Сергей Гармонин.
Гармонин отметил, что следование санкциям бьет не только по экономике Швейцарии, но и по ее репутации.
"Конечно, Швейцария сталкивается с упущенными выгодами: это и ёмкий российский рынок, и закрытое российское небо для швейцарских авиакомпаний, что больно бьет по дальнемагистральным рейсам. Но, пожалуй, самый большой вред от антироссийских рестрикций – удар по репутации швейцарского нейтралитета. Реноме нейтральной страны изрядно потускнело – как в глазах России, так и многих других стран", - сказал дипломат.
Гармонин отметил, что на эту проблему прямо указывает и бывший президент Конфедерации Ули Маурер.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. На встрече в ООН он указал коллеге из Швейцарии Иньяцио Кассису, что Москва не намерена оставлять без внимания враждебные шаги Берна, учтет их при выстраивании взаимодействия.
Швейцарского нейтралитета больше нет, заявил посол
22 декабря, 02:24