Рейтинг@Mail.ru
Посол России заявил, что Швейцария подорвала репутацию нейтральной страны - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:26 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/shvejtsarija-2064225585.html
Посол России заявил, что Швейцария подорвала репутацию нейтральной страны
Посол России заявил, что Швейцария подорвала репутацию нейтральной страны - РИА Новости, 24.12.2025
Посол России заявил, что Швейцария подорвала репутацию нейтральной страны
Следуя санкциям Евросоюза против России, Швейцария не только несет экономические потери, но и подрывает свою репутацию нейтральной страны, заявил РИА Новости... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T05:26:00+03:00
2025-12-24T05:26:00+03:00
в мире
швейцария
россия
берн (кантон)
сергей гармонин
ули маурер
сергей лавров
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941530573_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_048d483ac01a262dc067485ed22b3a1a.jpg
https://ria.ru/20251222/posol-2063731546.html
https://ria.ru/20251222/shveytsariya-2063721978.html
швейцария
россия
берн (кантон)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941530573_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_53a0ec612bfc9d75e409e2b13b8e5293.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швейцария, россия, берн (кантон), сергей гармонин, ули маурер, сергей лавров, евросоюз, нато, оон, санкции в отношении россии
В мире, Швейцария, Россия, Берн (кантон), Сергей Гармонин, Ули Маурер, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО, ООН, Санкции в отношении России
Посол России заявил, что Швейцария подорвала репутацию нейтральной страны

РИА Новости: Гармонин заявил, что Швейцария подорвала репутацию, следуя санкциям

© iStock.com / Carmen RaioШвейцария
Швейцария - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© iStock.com / Carmen Raio
Швейцария. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЖЕНЕВА, 24 дек - РИА Новости. Следуя санкциям Евросоюза против России, Швейцария не только несет экономические потери, но и подрывает свою репутацию нейтральной страны, заявил РИА Новости посол РФ в Берне Сергей Гармонин.
Ранее Федеральный совет Швейцарии сообщил, что с 13 декабря начнет следовать мерам 19-го пакета санкций ЕС против России.
Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Посол в Швейцарии прокомментировал ограничения на перемещения дипломатов
22 декабря, 06:25
Гармонин отметил, что следование санкциям бьет не только по экономике Швейцарии, но и по ее репутации.
"Конечно, Швейцария сталкивается с упущенными выгодами: это и ёмкий российский рынок, и закрытое российское небо для швейцарских авиакомпаний, что больно бьет по дальнемагистральным рейсам. Но, пожалуй, самый большой вред от антироссийских рестрикций – удар по репутации швейцарского нейтралитета. Реноме нейтральной страны изрядно потускнело – как в глазах России, так и многих других стран", - сказал дипломат.
Гармонин отметил, что на эту проблему прямо указывает и бывший президент Конфедерации Ули Маурер.
Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Швейцарские военные приняли участие в 20 учениях за пределами своей территории и четырех на своей территории в 2024 году, все они проводились с участием стран НАТО.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. На встрече в ООН он указал коллеге из Швейцарии Иньяцио Кассису, что Москва не намерена оставлять без внимания враждебные шаги Берна, учтет их при выстраивании взаимодействия.
Часовая башня в Берне - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Швейцарского нейтралитета больше нет, заявил посол
22 декабря, 02:24
 
В миреШвейцарияРоссияБерн (кантон)Сергей ГармонинУли МаурерСергей ЛавровЕвросоюзНАТОООНСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала