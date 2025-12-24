Рейтинг@Mail.ru
Глава СПЧ призвал исключать из школ за нападение на учителя - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:05 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/shkola-2064414935.html
Глава СПЧ призвал исключать из школ за нападение на учителя
Глава СПЧ призвал исключать из школ за нападение на учителя - РИА Новости, 24.12.2025
Глава СПЧ призвал исключать из школ за нападение на учителя
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что за нападение на учителя учащихся... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T17:05:00+03:00
2025-12-24T17:05:00+03:00
общество
россия
валерий фадеев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969274702_0:0:2884:1623_1920x0_80_0_0_53dd57645dfc6b505006f3522074e040.jpg
https://ria.ru/20251112/moskva-2054476507.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969274702_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b5d75a512c87c94fbe759dd3a56e4a72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, валерий фадеев
Общество, Россия, Валерий Фадеев
Глава СПЧ призвал исключать из школ за нападение на учителя

Фадеев призвал исключать из школ за нападение на учителя

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкВалерий Фадеев
Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Валерий Фадеев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что за нападение на учителя учащихся необходимо исключать из школ.
"Напал на учителя - до свидания, даже разговоров не надо, нужно исключать из школы через решение педсовета. Это очень важное табу, нельзя нападать на учителя, это один из краеугольных камней жизни цивилизации, этого нельзя нарушать", - сказал Фадеев на встрече с журналистами.
Кроме того, глава СПЧ напомнил об идее выставлять школьникам оценку за поведение. По его мнению, она должна быть в формате "зачет" или "незачет".
"Причем "двойка" должна быть в экстраординарных случаях. Я много раз говорил, за курение на перемене ругайте, вызывайте родителей, а наказывать надо тех, кто нападает на учителя, не дает провести урок, оскорбляет учителя", - подчеркнул он.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
В московской школе старшеклассник напал на учителя
12 ноября, 14:19
 
ОбществоРоссияВалерий Фадеев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала