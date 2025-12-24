https://ria.ru/20251224/shkola-2064414935.html
Глава СПЧ призвал исключать из школ за нападение на учителя
россия
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что за нападение на учителя учащихся необходимо исключать из школ.
"Напал на учителя - до свидания, даже разговоров не надо, нужно исключать из школы через решение педсовета. Это очень важное табу, нельзя нападать на учителя, это один из краеугольных камней жизни цивилизации, этого нельзя нарушать", - сказал Фадеев
на встрече с журналистами.
Кроме того, глава СПЧ напомнил об идее выставлять школьникам оценку за поведение. По его мнению, она должна быть в формате "зачет" или "незачет".
"Причем "двойка" должна быть в экстраординарных случаях. Я много раз говорил, за курение на перемене ругайте, вызывайте родителей, а наказывать надо тех, кто нападает на учителя, не дает провести урок, оскорбляет учителя", - подчеркнул он.