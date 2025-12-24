Глава СПЧ призвал исключать из школ за нападение на учителя

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что за нападение на учителя учащихся необходимо исключать из школ.

"Напал на учителя - до свидания, даже разговоров не надо, нужно исключать из школы через решение педсовета. Это очень важное табу, нельзя нападать на учителя, это один из краеугольных камней жизни цивилизации, этого нельзя нарушать", - сказал Фадеев на встрече с журналистами.

Кроме того, глава СПЧ напомнил об идее выставлять школьникам оценку за поведение. По его мнению, она должна быть в формате "зачет" или "незачет".