Рейтинг@Mail.ru
Шайба Кузьменко не спасла "Лос-Анджелес" от поражения в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
08:49 24.12.2025 (обновлено: 08:51 24.12.2025)
https://ria.ru/20251224/shajba-2064239634.html
Шайба Кузьменко не спасла "Лос-Анджелес" от поражения в матче НХЛ
Шайба Кузьменко не спасла "Лос-Анджелес" от поражения в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
Шайба Кузьменко не спасла "Лос-Анджелес" от поражения в матче НХЛ
"Сиэтл Кракен" одержал победу над "Лос-Анджелес Кингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 24.12.2025
2025-12-24T08:49:00+03:00
2025-12-24T08:51:00+03:00
хоккей
спорт
лос-анджелес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012651419_423:75:2903:1470_1920x0_80_0_0_b304af2d0f68aea7bd2e23b81173d633.jpg
https://ria.ru/20251224/khokkey-2064230192.html
лос-анджелес
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012651419_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_58863b42c1be852835c757ae5c30ac9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, лос-анджелес
Хоккей, Спорт, Лос-Анджелес
Шайба Кузьменко не спасла "Лос-Анджелес" от поражения в матче НХЛ

"Сиэтл" со счетом 3:2 обыграл "Лос-Анджелес" в матче НХЛ

© Фото : Соцсети клуба НХЛ "Лос-Анджелес"Хоккеисты клуба НХЛ "Лос-Анджелес"
Хоккеисты клуба НХЛ Лос-Анджелес - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Фото : Соцсети клуба НХЛ "Лос-Анджелес"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. "Сиэтл Кракен" одержал победу над "Лос-Анджелес Кингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
24 декабря 2025 • начало в 06:00
Завершен
Лос-Анджелес
2 : 3
Сиэтл
36:13 • Кевин Фиала
48:45 • Андрей Кузьменко
(Брандт Кларк, Дрю Доути)
21:10 • Джордан Эберле
(Мэттью Бенирс, Чендлер Стивенсон)
27:26 • Фредерик Годро
(Эли Толванен, Джош Махура)
36:02 • Бен Майерс
(Джейми Олексяк, Эли Толванен)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 3:2 (0:0, 3:1, 0:1) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Джордан Эберле (22-я минута), Фредерик Годро (28) и Бен Мейерс (37). У хозяев отличились Кевин Фиала (37) и российский нападающий Андрей Кузьменко (49).
Кузьменко забросил седьмую шайбу в сезоне, всего в его активе 11 очков (7 голов + 4 передачи) в 31 игре.
"Сиэтл" продлил победную серию до трех матчей в НХЛ. Команда, набрав 36 очков, занимает шестую строчку в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, где "Лос-Анджелес" с 39 баллами располагается на четвертом месте.
В следующем матче "Лос-Анджелес" в ночь на 28 декабря по московскому времени примет "Анахайм Дакс", днем позднее "Сиэтл" дома сыграет с "Филадельфией Флайерз".
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Овечкин мощно врезал канадцу, но проиграл Панарину. Антирекорд стал ближе
Вчера, 06:30
 
ХоккейСпортЛос-Анджелес
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Авангард
    Нефтехимик
    4
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Автодор
    Уралмаш
    73
    67
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Шанхайские Драконы
    Спартак Москва
    4
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    МБА
    УНИКС
    84
    90
  • Волейбол
    Завершен
    Корабелка
    Динамо-Ак Барс
    0
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала