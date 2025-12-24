https://ria.ru/20251224/shajba-2064239634.html
Шайба Кузьменко не спасла "Лос-Анджелес" от поражения в матче НХЛ
"Сиэтл Кракен" одержал победу над "Лос-Анджелес Кингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 24.12.2025
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. "Сиэтл Кракен" одержал победу над "Лос-Анджелес Кингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 3:2 (0:0, 3:1, 0:1) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Джордан Эберле (22-я минута), Фредерик Годро (28) и Бен Мейерс (37). У хозяев отличились Кевин Фиала (37) и российский нападающий Андрей Кузьменко (49).
Кузьменко забросил седьмую шайбу в сезоне, всего в его активе 11 очков (7 голов + 4 передачи) в 31 игре.
"Сиэтл" продлил победную серию до трех матчей в НХЛ. Команда, набрав 36 очков, занимает шестую строчку в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, где "Лос-Анджелес" с 39 баллами располагается на четвертом месте.
В следующем матче "Лос-Анджелес" в ночь на 28 декабря по московскому времени примет "Анахайм Дакс", днем позднее "Сиэтл" дома сыграет с "Филадельфией Флайерз".